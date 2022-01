Créé en 1992 et présidé par Jean-François Boudaud, CIMÉA PATRIMOINE est présent à La Roche-sur-Yon, Nantes et Angers et rassemble une équipe de 15 experts aux multi-compétences patrimoniales. Le cabinet gère actuellement près de 400 millions d’euros d’encours. Cette équipe est très proche des chefs d’entreprises de la région et les accompagne en particulier dans des opérations de club deals et de levées de fonds pour financer l’économie régionale.

Cette opération s’inscrit dans une logique d’extension de la couverture nationale du GROUPE CYRUS, avec dorénavant vingt bureaux pour créer un leader incontournable de la gestion privée. Les clients de CIMÉA PATRIMOINE bénéficieront de l’ensemble de l’offre du GROUPE CYRUS tout en préservant la qualité de la relation de proximité avec leurs conseillers habituels.

Avec cette opération le GROUPE CYRUS se félicite d’atteindre 9,3 milliards d’euros gérés avec quatre opérations de croissance externe réalisées en 2021 pour un total de 3,7 milliards d’euros : FINANCIÈRE CONSEIL, ALTIXIA REIM, AMPLEGEST et CIMÉA PATRIMOINE.

Pour Jean-François Boudaud, Gérant de CIMÉA PATRIMOINE : « CIMÉA se développe fortement depuis quelques années et nous avons souhaité sécuriser la qualité de nos services sur mesure en nous adossant au GROUPE CYRUS, leader en France, partageant les mêmes valeurs d’entreprise, le même ADN clients, la même vision de la profession et du métier. Les échanges entre les équipes ont confirmé les compétences respectives et les enjeux de ce rapprochement pour toujours avoir une longueur d’avance au service de nos clients. »

Meyer Azogui, Président du GROUPE CYRUS, précise : « L’ensemble des sept implantations de CYRUS dans l’Ouest, avec plus d’un milliard d’euros d’actifs et plus de 50 collaborateurs et associés représentent une équipe solide et complémentaire pour faire résonner la marque CYRUS sur la région. Nous aurons ainsi encore plus de proximité avec nos clients et renforcerons notre présence auprès de nos partenaires experts-comptables, avocats et notaires. »

Bertrand Demesse, Associé de Bridgepoint Development Capital : « Cette acquisition permet à CYRUS de renforcer sa présence territoriale sur la région Ouest et s’inscrit dans la politique volontariste de consolidation du Groupe. Depuis l’arrivée de BDC aux côtés de son équipe dirigeante en 2020, CYRUS a acquis six sociétés pour un total de 3,9 Mds€ d’encours : V2A PATRIMOINE, ACS FINANCES, FINANCIÈRE CONSEIL, ALTIXIA REIM, AMPLEGEST et CIMÉA PATRIMOINE »