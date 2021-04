LONVIA CAPITAL annonce que le fonds LONVIA Avenir Mid-Cap Europe a été retenu par le Fonds de place 2i Sélection.

Géré par Franck Missera et Jean-Claude Guimiot au sein d’Amilton AM et soutenu par Paris Europlace, l’Association des Investisseurs Institutionnels (Af2i Association française des Investisseurs Institutionnels) et l’AFG, le Fonds de place 2i Sélection a pour objectif de détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, innovantes et génératrices d’alpha. Passerelle entre sociétés de gestion et grands institutionnels français, 2i Sélection permet ainsi aux investisseurs d’assurer une veille sur les meilleures idées et stratégies de gestion de la Place de Paris.

La philosophie de gestion développée par LONVIA CAPITAL vise à rechercher des sociétés capables de faire progresser leur chiffre d’affaires, leurs résultats et leur génération de « cash flow » par un positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de développement en termes de produits, de clientèles et de géographie. Ces sociétés évoluent dans un cercle vertueux de croissance et utilisent les succès tirés de la justesse de leurs positionnements pour constamment investir dans leur croissance future. Sélectionnées pour la qualité de leur activité et de leur modèle d’affaires, elles ont ainsi, selon nous, la capacité de se développer de manière considérable en quelques années, passant par exemple d’un acteur de niche local à une société présente sur plusieurs continents.

Le processus de sélection de petites et moyennes capitalisations européennes développé par Cyrille Carrière depuis 2008 s’applique à la totalité de la gamme de fonds LONVIA Capital composée de trois OPC :

LONVIA Avenir Mid-Cap Euro : petites et moyennes capitalisation zone Euro, éligible PEA ;

LONVIA Avenir Mid-Cap Europe : petites et moyennes capitalisation européennes, éligible PEA ;

LONVIA Avenir Small Cap Europe : petites capitalisations européennes, éligible PEA PME.

LONVIA Capital

LONVIA Capital est une société de gestion indépendante qui s’appuie sur une philosophie d’investissement singulière appliquée avec succès par Cyrille Carrière et son équipe depuis de nombreuses années sur les actions de petites et moyennes capitalisations européennes. Comme prolongement naturel d’une vision de long terme, 10% du résultat net est consacré à des projets dans les domaines de la recherche médicale, l’innovation technologique, l’éducation, l’inclusion sociale et la préservation de l’environnement.