Cette stratégie vise à faire des déchets plastiques une opportunité d’investissement

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui que le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’est engagé à investir USD 20 millions dans sa nouvelle stratégie Plastic Circularity.

Cet engagement renforce la position de LOIM en tant que gérant d’actifs à la pointe de l’investissement durable au travers, notamment, de cette stratégie de private equity visant à promouvoir l’innovation tout au long du cycle de vie des plastiques afin d’accroître leur circularité et de réduire leur emprunte carbone dans tous les cas d’utilisation (emballage, textile, construction, transport, électronique).

La stratégie Plastic Circularity cible des thèmes clés tels que les infrastructures de collecte et de tri, les installations de recyclage, les solutions de conception et de production de matériaux visant à améliorer la recyclabilité ainsi que les nouveaux modèles d’utilisation qui prolongent la durée de vie des plastiques grâce à la réutilisation, le remplissage ou la réparation des articles en plastique. Ces thèmes contribuent directement à la mise en place d’une économie circulaire à faible émission de carbone pour les matières plastiques.

Transformer le déchet plastique en ressource

Aujourd’hui, nous jetons et gaspillons le plastique aux dépens de la planète. Passer à un modèle circulaire pour le plastique est un acte bénéfique pour la nature, mais également une opportunité d’investissement qui représente une valeur économique globale de USD 1’200 milliards d’ici 2040. [1]

L’établissement d’un modèle circulaire exige de changer nos modes de production, d’utilisation et de recyclage afin de radicalement réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées.

Une nouvelle chaîne de valeur du plastique est en train d’émerger autour de matières plastiques innovantes, de nouveaux modes d’utilisation et de réutilisation du plastique, ainsi que de capacités de collecte, de tri et de recyclage améliorées.

Il est temps de valoriser les déchets plastiques

La prise de conscience par les autorités réglementaires, les consommateurs et les entreprises des défis que représente le plastique, crée des conditions uniques pour l’accélération de solutions innovantes, sources d’opportunités pour les investisseurs désireux d’obtenir des retours financiers tout en réduisant les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre.

En participant à la stratégie Plastic Circularity de LOIM, le Fonds de Réserve Constitutionnel de la Principauté, conformément aux engagements de S.A.S. le Prince Albert II, renforcera son engagement en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions innovantes pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et préserver les océans.

Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier, commente : « Le fonds souverain de Monaco est reconnu pour l’importance qu’il accorde à la soutenabilité et nous sommes ravis de travailler avec ce fonds en tant que partenaire clé. Cette stratégie axée sur la circularité du plastique reflète l’engagement stratégique de LOIM à élaborer des stratégies d’impact novatrices pour ses clients et souligne le rôle essentiel que jouent les marchés privés pour obtenir des rendements attrayants et des résultats en matière de soutenabilité. »