Fort du soutien de l’Af2i, l’AFG et Paris Europlace, associations professionnelles le reconnaissant en tant que « Fonds de Place », cette levée de fonds a été réalisée avec succès auprès de grands noms du paysage institutionnel français confirmant ainsi leur volonté d’accompagner le projet porté par 2i Sélection.

La stratégie développée au sein d’Amilton AM vise en effet à détecter et révéler les sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, innovantes et génératrices d’alpha, futures leaders de la gestion. Passerelle entre les sociétés de gestion et les institutionnels, 2i Sélection permet aux investisseurs d’assurer une veille sur les meilleures idées et stratégies de gestion de la Place de Paris.

Cette levée de fonds permet à 2i Sélection de franchir une nouvelle étape de son développement. « La barre des 100 millions d’euros ayant été atteinte, de nouvelles perspectives s’offrent à nous. Notre objectif est de continuer de grandir afin d’apporter un soutien toujours plus important à l’écosystème des sociétés de gestion entrepreneuriales », affirment Franck Missera et Jean-Claude Guimiot qui animent le projet depuis sa création.

Dan Sayag, Directeur Général d’Amilton AM, d’ajouter : « Nous sommes ravis d’avoir su fédérer un tour de table d’investisseurs institutionnels de référence soucieux de soutenir la pépinière de talent que constitue la Place de Paris. Pouvoir jouer ce rôle de passerelle entre le monde des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises et le monde institutionnel est pour nous une grande fierté. »

Le projet a reçu le soutien d’investisseurs institutionnels dont Aviva France, BNP Paribas Cardif, Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, CAPSSA, CARAC, EDF, Generali, Malakoff-Médéric, Pasteur Mutualité, Sham, SMA…