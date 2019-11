Investisseur de long terme dans les entreprises françaises, le FSP, fonds détenu par sept assureurs français, accélère son développement avec notamment l’objectif de doubler la taille de son portefeuille à moyen terme. Il adopte à cet effet un nouveau dispositif de gestion avec la création d’ISALT [1], société de gestion dont la Caisse des Dépôts est l’actionnaire institutionnel de référence. ISALT assurera la gestion financière du FSP à compter du début 2020 [2]. Edmond de Rothschild Asset Management, qui a participé avec succès au développement du FSP depuis l’origine, poursuivra sa collaboration avec le fonds en le conseillant en analyse ESG.

La nouvelle dynamique enclenchée par le FSP vise à répondre à trois enjeux majeurs

Accroître dans l’intérêt général les capacités d’accompagnement de long terme des Mid-Caps françaises qui ont besoin d’un actionnariat stable pour mener leurs transformations et croître,

Renforcer, pour les compagnies d’assurance, leur poids en actions dans les entreprises au travers d’un outil pertinent d’un point de vue prudentiel à un moment où le niveau des taux d’intérêt contraint leurs marges de manœuvre,

Agir avec responsabilité en accentuant la prise en compte des critères ESG dans l’intérêt d’une croissance durable et respectueuse de l’ensemble des parties prenantes.

Le FSP structure son développement

Après avoir constitué un portefeuille de 7 participations évalué à 2,4 milliards d’euros, le Conseil d’Administration du FSP (composé des dirigeants de BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société Générale Insurance, et Suravenir) a décidé d’enclencher une nouvelle étape de son développement :

Il précise sa mission et adopte la raison d’être suivante : « La mission du FSP et de ses actionnaires est de contribuer au développement des entreprises françaises en investissant à long terme dans leur capital et en participant à leur gouvernance. En mobilisant des capitaux significatifs issus de l’épargne longue des Français, le FSP porte ainsi les transformations essentielles de nos sociétés en marquant un soutien visible et actif aux entreprises. Le FSP considère que la vision et les réalisations de long terme sont des facteurs indispensables à la création de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes. »

Il confie, à compter de début 2020, la gestion financière du fonds à ISALT, une nouvelle entité de gestion indépendante et dédiée.

Il ambitionne de doubler le montant de ses participations dans des entreprises à fort potentiel pour atteindre 4 milliards à horizon 2024.

Avec le FSP, les assureurs accompagnent les entreprises françaises

En réaffirmant les ambitions du FSP, les assureurs affichent, dans un contexte de taux bas, leur volonté de poursuivre leurs investissements long terme en bénéficiant des dispositions de la directive solvabilité 2 en matière de participations stratégiques. Ce cadre réglementaire qui nécessite une implication dans la gouvernance des entreprises offre en contrepartie des contraintes prudentielles fortement allégées. Par ailleurs, ils entendent compter sur un renforcement du dispositif du FSP, en confiant la gestion financière du fonds à ISALT, société de gestion qui disposera des moyens adaptés et des expertises nécessaires lui permettant de faire croître le FSP de manière autonome.

La CDC aux côtés du FSP via son implication dans la société ISALT

La CDC qui contribue traditionnellement au développement de long terme des entreprises françaises, apporte son soutien à l’essor du FSP en participant à la création de la société de gestion. L’institution publique en sera l’actionnaire institutionnel de référence.

Au-delà de son rôle d’actionnaire, la CDC fournira des prestations de service techniques aux équipes d’ISALT : middle et back office, systèmes d’information, réception et transmission des ordres.

Un nouveau rôle de conseil en matière d’analyse ESG pour Edmond de Rothschild

Compte tenu des engagements des compagnies d’assurance actionnaires du FSP en matière d’investissement responsable et de l’importance des enjeux RSE au sein des entreprises, la forte expertise développée par le Groupe Edmond de Rothschild depuis plus de 10 ans en matière d’intégration ESG viendra soutenir la stratégie d’investissement du fonds et renforcer son impact auprès des entreprises. Ainsi, Edmond de Rothschild Asset Management, qui a structuré le projet à l’origine et a participé avec succès au développement du FSP via sa gestion, continuera d’accompagner le fonds en le conseillant en analyse ESG.

A cette occasion, Pierre de Villeneuve, Président du Fonds Stratégique de Participations, déclare : « Le FSP est un fonds spécifique qui permet aux compagnies d’assurances d’investir et d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de stratégies pertinentes à long terme. Le FSP a connu un très bon développement auquel Edmond de Rothschild Asset Management a largement contribué. Sa taille actuelle et ses perspectives de croissance justifient des moyens totalement dédiés. Le nouveau dispositif illustre la volonté des assureurs de développer ce fonds de place qui répond aux besoins des entreprises à la recherche d’actionnaires stables, attachés aux performances à moyen et long terme. »

Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts, ajoute : « En tant que 4ème investisseur institutionnel en France, nous sommes convaincus de l’intérêt d’unir nos forces en faveur du développement des entreprises françaises. L’engagement de long-terme pour l‘économie française est la marque de notre Institution. C’est donc tout naturellement que la Caisse des Dépôts appuie les ambitions du FSP. »

Vincent Taupin, CEO du Groupe Edmond de Rothschild, indique : « Nous sommes fiers de ce succès commun et d’avoir contribué au développement du FSP dont les valeurs, basées sur une vision de long terme et la recherche d’une performance durable, sont très proches des nôtres. C’est pourquoi nous sommes tout aussi fiers d’être associés à cette nouvelle étape en tant que conseil en analyse ESG. C’est pour nous une reconnaissance de l’excellence de notre expertise et de notre capacité à accompagner nos grands clients institutionnels en trouvant des solutions pour répondre à leurs besoins spécifiques. »