Dans un contexte de taux bas, impactant les rendements des fonds euros traditionnels, le fonds en euros SECURITE TARGET EURO se distingue et affiche une performance de +3,15%[1] au titre de l’année 2019, parmi les meilleures du marché.

Sécurité Target Euro, lancé fin 2015, est un support en euros unique qui permet de capter la hausse potentielle des marchés financiers via un moteur de performance innovant tout en garantissant le capital net investi[2].

Le fonds Sécurité Target Euro est accessible au sein du contrat Target+, sous réserve d’un investissement minimum de 40% en unités de compte. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital [3].

Comme le précise Latifa Kamal, Directrice Développement Produits du groupe Primonial : « Faisant suite à un contexte de marchés fortement chahutés en 2018, le moteur de performance de Sécurité Target Euro – indexé sur un mandat de gestion active confié à La Financière de l’Echiquier - a su profiter de la reprise très rapide du début 2019. Cependant la volatilité forte des marchés due aux incertitudes géopolitiques a conduit à désensibiliser ce moteur à la fin du premier trimestre, en toute responsabilité vis-à-vis de nos épargnants.

A titre indicatif, le moteur aurait permis d’afficher une performance bien supérieure s’il avait couru tout au long de l’année, démontrant ainsi sa robustesse.

Le choix de protéger une performance solide de 3,15% a donc prévalu et positionne Sécurité Target Euro parmi les meilleurs rendements de fonds euros en 2019.

Dans un contexte de taux bas actuel, vraisemblablement amené à perdurer, Sécurité Target Euro s’impose ainsi comme le fonds en euros incontournable pour les années à venir. »

Et d’ajouter : « Nous nous réjouissons avec notre partenaire assureur Oradéa Vie de pouvoir régulièrement proposer des solutions répondant aux enjeux actuels de nos clients, tel que Sécurité Target Euro, et plus récemment, notre dernière innovation PrimoPacte3, une unité de compte d’exception en capital investissement, disponible dans les contrats de notre gamme Target+. »

Historique des rendements de Sécurité Target Euro (taux minima servis hors campagnes promotionnelles)

Rendements nets de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.