Cette transaction dotée dans un premier temps de 5 M€ est destinée à financer un stock d’échafaudages produit par Afix Group et loués dans son réseau clients. L’opération a été sourcée par PrivateLending, la plateforme belge spécialisée dans les financements alternatifs.

Afix est un groupe verticalement intégré qui fabrique, vend et loue une large gamme de pièces et de structures d’échafaudages pour des secteurs diversifiés tels que la construction et les travaux publics, l’industrie, la construction navale et l’évènementiel.

En tant que fournisseur complet d’échafaudages, Afix Group propose aux clients des échafaudages multidirectionnels de première qualité en vente et en location, mais aussi des services d’échafaudage, notamment en ingénierie, en gestion de projet, en financement et en montage.

Le fonds Predirec ABL-2, lancé en 2017 et disposant de 253 M€ d’engagements, finance les PME/ETI européennes peu ou mal financées par les banques en mettant en place des financements adossés aux actifs des entreprises (machines, stocks, immobilier, etc.). Il termine en ce moment son déploiement.

Son successeur, Predirec ABL-3, lancé en 2022 avec un objectif de 350M€ d’engagements, reprend cette stratégie d’investissement en y intégrant une démarche « impact » durable, quantifiée et contrôlée grâce à la mise en place de clauses incitatives.

Laurence Choisy Lemesle, gérante du fonds Predirec ABL-2 : « Nous nous félicitons de la mise en place de ce financement innovant en faveur d’une captive de financement opérant simultanément dans trois juridictions (Belgique, Pays-Bas, France), qui va permettre à Afix Group, entreprise européenne en forte croissance, d’accélérer ses opérations dans ces pays. Ce financement s’inscrit pleinement dans la stratégie des fonds de financement collatéralisés de Sienna Private Credit visant à favoriser l’industrie dans les territoires européens ».

Koen de Potter, directeur financier d’Afix Group : « Nous nous félicitons de la réalisation de cette opération permise par une structure juridique adaptée et l’expertise des équipes de Sienna Private Credit. Cette enveloppe de financement permettra un déploiement rapide de notre offre de crédit-bail aux Pays-Bas et de location longue durée sur la Belgique et la France. En plus d’une large gamme d’échafaudages métriques et non-métriques, nos clients ont désormais accès à une palette complète de services complémentaires allant de la gestion de projet et l’ingénierie des échafaudages, jusqu’au financement. »

Benoît Fally, CEO de PrivateLending : « Nous nous réjouissons d’avoir participé à la mise en place de cette opération complexe qui permet à Afix de financer sa croissance et de gagner de nouveaux marchés. Nous aidons les entreprises qui n’ont pas ou plus de lignes bancaires à trouver des financements alternatifs. La solution créée par Sienna Private Credit offre aux midcaps d’importantes opportunités de développement en leur permettant de trouver des moyens additionnels grâce à une meilleure utilisation de leurs actifs (stocks, machines, équipements financiers, …). Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir accompagner d’autres clients et les assister dans le montage de cette solution. »