KNAVE est une start-up française créée en 2019 qui permet à tout professionnel, public ou privé, quelle que soit son activité d’origine, d’intégrer simplement et sans investissement un service de location courte durée à ses activités. Grâce à ses applications mobiles sécurisées, KNAVE industrialise une solution de mobilité partagée et propre, notamment chez les acteurs historiques de la distribution automobile, les concessionnaires.

Les véhicules acquis grâce à l’opération de financement conclue entre Acofi Gestion et KNAVE seront donc exploités au sein du réseau de distribution HONDA, créant ainsi un nouveau service de location courte durée innovant développé conjointement avec le constructeur, sous l’appellation HONDA MOBILITE.

Le fonds Predirec ABL-2, lancé en 2017 et disposant de 253 M€, finance les PME/ETI européennes peu ou mal financées par les banques en mettant en place des financements adossés aux actifs des entreprises (machines, stocks, immobilier, etc.) et est actuellement en fin de déploiement. Bénéficiant de sûretés de premier rang, il propose des financements d’un montant significatif, allant jusqu’à 7 ans.

Pour sa nouvelle génération de fonds, Predirec ABL-3, qui est actuellement en cours de levée, Acofi Gestion reprend cette stratégie d’investissement en y intégrant une démarche « impact » durable quantifiée et contrôlée grâce à la mise en place de clauses incitatives.

Laurence Choisy Lemesle, Gérante du fonds Predirec ABL-2 : « Nous sommes très heureux de la mise en place de ce nouveau financement qui va permettre d’accompagner le développement de KNAVE, jeune entreprise innovante portée par une équipe managériale de qualité. Ce financement s’inscrit pleinement dans la stratégie visant à favoriser une démarche d’investissement durable que nous souhaitons mettre en œuvre avec notre nouveau fonds Predirec ABL-3 ».

Edouard Vaujour, Directeur général KNAVE : « Nous nous félicitons de la réalisation rapide de cette opération permise par une structure juridique adaptée, l’expertise et la réactivité des équipes d’Acofi. Cette enveloppe de financement permettra un déploiement rapide de l’offre de mobilité électrique développée en partenariat avec un constructeur mondial tel que Honda Motors dans un premier temps, et à terme sur beaucoup d’autres verticales en demande de solutions de mobilité partagée, rentables et responsables. »