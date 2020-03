Le Fonds CPR Invest - Global Disruptive Opportunities fête ses 3 ans avec une performance de +38,8% en 2019 et une performance annualisée de +13,9% depuis son lancement [ 1 ]. Les encours du fonds atteignent 1,9 milliards d’euros [ 2 ].

Actuellement le fonds privilégie notamment les thématiques de la 5G, du Cloud, de la cybersécurité, de la Med Tech, et d’énergie renouvelable.

Avec cette approche, CPR Asset Management a été précurseur. Et cela a fait écho auprès des investisseurs. Le fonds a connu un véritable succès mondial avec un encours de près de 1,9 milliards d’euros [ 3 ] et touche une large clientèle.

Le Fonds CPR Invest - Global Disruptive Opportunities est exposé à 55% à l’Economie Digitale, à 21% à la Santé & sciences de la vie, à 13% à la Planète et à 12% à l’Industrie 4.0. Fonds de convictions, le Fonds CPR Invest - Global Disruptive Opportunities est concentré autour de 65 valeurs.

« Notre définition multisectorielle de la disruption autour des 4 dimensions va au-delà de la vision traditionnelle de la tech. En 2019 par exemple, le secteur santé a rapporté autant que la technologie alors que l’exposition était deux fois moins importante. Les GAFA sont très peu représentées, le fonds privilégiant les petites et moyennes capitalisations. Ainsi, la moitié du fonds est investie dans des titres de capitalisations inférieures à 10 €Mds » explique Wesley Lebeau, le gérant principal du fonds.

Notes

[1] Au 31/12/2019

[2] Au 19/02/2020

[3] Au 19/02/2020

[4] Morningstar 2020. Tous droits réservés. Les informations ci-après : (1) sont et restent la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses sources ; (2) ne peuvent pas être copiées, adaptées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou à propos. Morningstar et ses sources ne sauraient être tenus pour responsables de tous dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations, sauf lorsqu’une telle responsabilité ne peut être légalement limitée ou exclue dans la juridiction de l’utilisateur.