Justine Apollin rejoint la plateforme d’engagement du Forum pour l’Investissement Responsable afin d’en accompagner la croissance de l’activité : briefs investisseurs, campagne annuelle de questions écrites ESG en AG, campagnes thématiques...

Avant de rejoindre le FIR, le parcours de Justine l’a notamment mené chez EcoAct en tant que consultante énergie-climat ainsi que chez Mirova en tant que chargée de mission au sein du fonds Insertion Emploi Dynamique.

Justine Apollin est titulaire d’une licence de Gestion de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et diplômée de l’EDHEC Busines School.

Pour Grégoire Cousté, délégué général du FIR, "l’arrivée de Justine dans l’équipe dialogue et engagement est précieuse au moment où se déploient les campagnes sur le Say on Climate et l’économie circulaire".