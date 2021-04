Marie Marchais est nommée responsable de la plateforme d’engagement du Forum pour l’Investissement Responsable. Avant de rejoindre le FIR, Marie Marchais était chargée de mission ISR à l’Établissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp).

Elle y a notamment mené des campagnes de dialogue et de vote en assemblées générales en relation avec des institutions internationales comme the Institutionnal Investor Group on Climate Change (IIGCC), les Principles for Responsible Investment (PRI) ou encore l’initiative Climate Action 100+.

Avant cela, Marie fut également analyste ISR chez Novethic et CSR Officer chez Ardian, acteur majeur du capital-investissement en France.

Marie Marchais est diplômée de l’Institut d’études politiques de Bordeaux ainsi que de l’IAE Gustave Eiffel en management de la RSE.