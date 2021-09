Babcock Wanson, historiquement basé en Nouvelle Aquitaine à Nérac (47), est un fournisseur européen de solutions d’efficacité énergétique clés en main spécialisé dans la fabrication de chaudières et brûleurs industriels de moyenne puissance, de plus en plus nativement connectés, et dans la fourniture de services associés à haute valeur ajoutée. Le groupe est positionné sur un marché bien orienté et supporté par un contexte réglementaire favorable directement lié aux enjeux d’amélioration de l’efficience énergétique et environnementale du parc industriel européen. Il bénéficie d’une forte exposition à des industries résilientes et porteuses comme les industries agroalimentaire ou pharmaceutique. Présent dans 8 pays européens, Babcock Wanson est idéalement positionné pour poursuivre la consolidation européenne d’un marché encore très fragmenté.

Depuis 2016, le groupe a connu une trajectoire de forte croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 7% par an et qui devrait s’élever à 118 M€ de chiffre d’affaires en 2021. La société emploie un peu plus de 600 personnes dont 60% en France et environ un tiers sur le site historique de Nérac.

Cette nouvelle étape dans l’histoire de Babcock Wanson a vocation à permettre au Groupe de solidifier sa position de leader européen en accroissant ses parts de marché actuelles via des investissements constants dans ses pays d’opération, garantissant l’excellence des produits et services associés développés par le Groupe. En parallèle Babcock Wanson devrait poursuivre activement sa stratégie de croissance externe, en capitalisant sur le pipe important de cibles actives identifiées.

Cyril Fournier-Montgieux, Président du groupe Babcock Wanson : « C’est une étape importante pour le développement de notre Groupe et nous sommes enthousiastes de pouvoir poursuivre le projet de croissance de notre entreprise avec le soutien de Kartesia. Depuis 2016, le FCDE a accompagné Babcock-Wanson dans sa phase de sortie du Groupe CNIM comme dans son projet de transformation lui donnant ainsi les moyens de son expansion. Le renforcement de la participation de Kartesia et l’arrivée d’Irdi Capital Investissement dans notre Groupe va nous donner les moyens nécessaires supplémentaires pour accélérer notre développement, que ce soit de façon organique ou par des acquisitions structurantes à l’International. »

Damien Scaillerez, Managing Partner de Kartesia : « Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec Babcock Wanson et son équipe de Management, dont nous avons pu apprécier le savoir-faire et l’excellence depuis 2016. Nous sommes confiants dans notre capacité commune à poursuivre la croissance de l’entreprise conduite par le FCDE, de façon organique et au travers d’acquisitions externes structurantes sur le marché Européen. »

Etienne Robequain, Directeur de Participations d’Irdi Capital Investissement : « Babcock Wanson est pour nous une ETI industrielle emblématique du Grand Sud-Ouest. Son potentiel - résolument européen - est extrêmement prometteur - en organique et via croissances externes ciblées -, à la fois sur ses activités industrielles et services. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accompagner -activement aux cotés de Kartesia - Cyril Fournier-Montgieux et ses équipes dans cette nouvelle phase importante du développement de l’entreprise »