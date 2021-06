12 ans après l’invention de Bitcoin, les crypto-actifs semblent créer une infinité de possibilités et de nouvelles opportunités émergent sans cesse. En quelques années, l’industrie connaît une croissance exceptionnelle et pèse dorénavant plus de 1500 milliards de dollars. Cependant, trop peu d’entrepreneurs s’intéressent encore au sujet comme le souligne Pierre Entremont, cofondateur et Partner chez Frst, premier fond d’investissement français en seed. Pour cette raison, il lance, associé au fonds crypto anglais Fabric Ventures, le Crypto Fellowship, un programme visant à créer une nouvelle génération d’entrepreneurs crypto.

A la rentrée, 10 équipes ambitieuses de 1 à 3 personnes vont pouvoir profiter d’une année entièrement financée, salaires et dépenses courantes, pour découvrir ce sujet et y entreprendre. L’objectif de départ est ample : trouver une opportunité dans ce secteur ultra porteur et la développer l’esprit libre et entourés d’experts.

Concrètement, les deux fonds investissent 100K€ au début de l’aventure et récupèrent 7% de la société fondée. Au quotidien, les fellows, candidats du programme, bénéficient d’échanges réguliers avec les Partners de Frst et Fabric, de moments privilégiés avec des personnalités emblématiques du monde crypto ou encore des cours pour orienter leurs recherches. Au cours des premiers mois, les entrepreneurs auront l’occasion de jouer et explorer ce nouvel univers afin de s’y familiariser davantage.

Pour candidater

Les candidats devront être entièrement dédiés à leur projet et 100% motivés pour apprendre et évoluer rapidement. Aucune expérience préalable dans la crypto-monnaie n’est requise.

L’entreprise devra être créée en France afin de simplifier la gestion administrative.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 15 juin 2021.

Rendez-vous sur www.lecryptofellowship.com

A propos de Crypto Fellowship

Cryto Fellowship est un programme lancé conjointement par Frst et Fabric, deux fonds précurseurs et experts sur le sujet des crypto-actifs. Ils visent à former une nouvelle génération d’entrepreneurs du secteur des crypto-actifs audacieux et visionnaires.

Le programme démarrera à Paris le 1er septembre 2021.

A propos de Frst

Frst est un fonds de Venture Capital dédié au financement des premiers mois des entrepreneurs les plus ambitieux de l’écosystème français. Créé en 2019 et doté de plus de 60 M€, Frst investit dans une dizaine d’entreprises par an, telles que Payfit, Owkin ou encore Cajoo, avec l’objectif de contribuer à la création de la première startup française valorisée plus de dix milliards.

A propos de Fabric

Fabric Ventures est un fond de venture capital européen spécialisé dans la blockchain et l’économie qui se construit autour de cette technologie. Depuis 2012, Fabric accompagne les entrepreneurs européens dès le seed stage, et figure notamment parmi les premiers investisseurs de Polkadot, Sorare, NEAR Protocol, 1inch et Ramp