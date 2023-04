Les principales conclusions :

Les fonds à long terme domiciliés en Europe ont enregistré une décollecte nette de 809 millions contre une collecte de 21,7 milliards d’euros en février 2023. Il s’agit du premier mois négatif depuis novembre 2022.

Les fonds d’allocation et les fonds alternatifs ont été les catégories les plus impactées, avec respectivement 6,6 milliards d’euros et 3,1 milliards d’euros de rachats nets au cours du mois.

Les fonds d’actions ont collecté 3,5 milliards d’euros, un résultat qui cache une grande différence entre les stratégies actives et passives : 10,5 milliards d’euros de sorties nettes pour les premières, 14 milliards d’euros de collecte pour les secondes.

Le mois de mars a également été positif pour les fonds obligataires avec une collecte nette de 7 milliards d’euros, ce qui représente le cinquième mois positif consécutif. L’histoire est également unilatérale, les fonds obligataires passifs ayant attiré la quasi-totalité des flux.

Les fonds à long terme relevant de l’article 8 du règlement SFDR ont collecté 12 milliards d’euros en mars, tandis que les produits classés article 9 ont attiré 649 millions d’euros. Ce dernier groupe affiche le taux de croissance organique le plus élevé au cours du premier trimestre de l’année (1,54 %), tandis que le premier a enregistré un taux de croissance organique de 0,55 % au cours de la même période.

Parmi les catégories Morningstar, les fonds d’actions internationales mixtes de grande capitalisation, les fonds d’obligations à échéance et les fonds d’actions des marchés émergents ont été les plus recherchés par les investisseurs. Les fonds d’actions américaines de grande capitalisation et les fonds d’actions japonaises de grande capitalisation ont subi les sorties les plus importantes. Les investisseurs ont également fui les fonds d’obligations à haut rendement en USD.

Au niveau des gestionnaires d’actifs, iShares est arrivé en tête de la collecte, la deuxième place revenant à Swisscanto. Royal London a perdu 8,6 milliards d’euros. Credit Suisse, qui a été repris le mois dernier par UBS dans le cadre d’un sauvetage d’urgence, a subi des sorties de 4,6 milliards d’euros, les plus importantes jamais enregistrées au cours d’un mois.

Au niveau des fonds, le fonds de pension suédois AP7 Aktiefond a attiré 4,4 milliards d’euros de capitaux. Royal London US Equity Tilt a connu les sorties de capitaux les plus importantes.

Après trois mois de décollecte, les fonds monétaires ont à nouveau bénéficié d’entrées de capitaux pour un montant de 38,8 milliards d’euros.

Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe ont légèrement augmenté pour atteindre 10 731 milliards d’euros fin mars.

« Les fonds à long terme domiciliés en Europe ont enregistré une décollecte nette de 809 millions d’euros en mars, marquant ainsi le premier mois négatif en termes de flux depuis novembre 2022. Bien que les flux globaux aient été négatifs, les investisseurs, confrontés au risque concret d’une crise bancaire mondiale, d’une récession économique et d’une inflation plus persistante que prévu, ont continué à consolider leurs positions en actions et en obligations.

En effet, malgré les inquiétudes concernant le système bancaire, les actions internationales ont augmenté de 3,1 % en mars (en USD) - bien que l’indice MSCI World Banks ait baissé de 12,2 % - et les obligations d’État mondiales ont augmenté de 3,7 % (en USD, sans couverture). » commente Valerio Baselli, Senior Editor, Morningstar.