Il se traduit par l’entrée d’Arkéa Investment Services, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, au capital de Mandarine Gestion à hauteur de 15% aux côtés des actionnaires minoritaires de Mandarine Gestion.

La société Mandarine Gestion est détenue en majorité (65%) par ses salariés, conservant une complète autonomie dans la conduite de ses activités et la gestion de ses fonds, totalement assurée par ses équipes de gestions actions et allocation d’actifs.

Le Crédit Mutuel Arkéa, via sa filiale Arkéa Investment Services dédiée à la gestion d’actifs et à la banque privée, prend une participation de 15% du capital de Mandarine Gestion et renforce ses expertises en gestion d’actifs.

La société Mandarine Gestion s’appuiera sur la solidité de l’acteur bancaire pour accélérer son développement en France et à l’étranger.

Cette alliance permettra à Arkéa Investment Services et Mandarine Gestion de développer des synergies commerciales et opérationnelles. Le Crédit Mutuel Arkéa apportera son soutien à Mandarine Gestion pour renforcer son développement commercial et accroître sa part de marché à l’étranger, notamment sur de nouveaux segments de clientèle. Dans le même temps, les expertises de Mandarine Gestion viendront compléter et enrichir l’offre de gestion d’Arkéa Investment Services.

Cette opération confirme les ambitions du Crédit Mutuel Arkéa pour ses activités d’asset management. Organisée selon un modèle multi-boutiques lui permettant de s’allier les expertises de spécialistes en gestion d’actifs et en banque privée, sa filiale Arkéa Investment Services comptera désormais six expertises complémentaires dans son « archipel » de spécialistes :

Mandarine Gestion : gestion actions et allocations d’actifs ;

gestion actions et allocations d’actifs ; Federal Finance Gestion : produits d’allocation (mandats et OPC) et gestion ESG ;

produits d’allocation (mandats et OPC) et gestion ESG ; Schelcher Prince Gestion : gestion de conviction à forte dominante taux ;

gestion de conviction à forte dominante taux ; Arkéa Banque Privée : banque de gestion de patrimoine ;

banque de gestion de patrimoine ; Swen Capital Partners : investissement responsable en non-coté ;

investissement responsable en non-coté ; Vivienne Investissement : fintech de gestion quantitative.

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Marc Renaud et son équipe d’experts de la gestion d’actifs ont su bâtir avec Mandarine Gestion l’une des plus belles réussites de la gestion française. Les compétences de ce nouveau partenaire en gestion de fonds actions européennes et en allocation d’actifs viennent renforcer les expertises d’Arkéa Investment Services. Cet investissement s’inscrit dans notre logique de déploiement d’un modèle basé sur un assemblage de savoir-faire, dans le but de répondre au mieux aux exigences de nos clients institutionnels, entreprises et particuliers. Mandarine Gestion pourra par ailleurs s’appuyer sur les ressources de notre groupe pour accélérer son développement tout en conservant son autonomie et la puissance de sa marque. »

Marc Renaud, Président et fondateur de Mandarine Gestion, ajoute : « L’entrée du Crédit Mutuel Arkéa au capital de Mandarine Gestion va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre développement. Faire partie de l’archipel de spécialistes de l’investissement du Crédit Mutuel Arkéa nous permettra de bénéficier d’une visibilité renforcée au sein de son réseau, en France et à l’étranger, et d’accroître notre développement commercial tout en conservant notre indépendance. Nous accueillons donc notre nouvel actionnaire comme un véritable partenaire pour poursuivre la croissance de notre société et continuer à mettre en avant la qualité de nos gestions actions auprès des investisseurs. »