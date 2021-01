Arkéa a réalisé en décembre dernier sa première émission obligataire structurée "green". Cette obligation verte est destinée à refinancer des projets relatifs aux énergies renouvelables. En plus d’agir en faveur de la transition environnementale par le refinancement de projets dédiés, l’obligation Sérénité Globe Décembre 2020 [1] est indexée sur l’Ocean Care 40, un indice innovant développé par SILEX, composé de 40 valeurs européennes adoptant les pratiques les plus avancées en matière de gestion de l’eau. Sérénité Globe Décembre 2020 constitue une nouvelle illustration de la politique d’investissement responsable menée par le groupe Arkéa.

Dans le prolongement des émissions social bond d’octobre 2019 et de juin 2020, le groupe Arkéa réaffirme son engagement en matière d’investissement responsable, par une première émission obligataire structurée "green", réalisée en décembre dernier. Son objectif : refinancer des projets relatifs aux énergies renouvelables, notamment éoliens et photovoltaïques. Distribuée au sein des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel Sud-Ouest, Sérénité Globe Décembre 2020 s’est illustrée comme une solution de placement innovante pour les particuliers souhaitant concilier épargne et convictions environnementales.

Acteur de l’investissement responsable

Les obligations vertes, destinées à refinancer des projets en faveur de la transition environnementale, s’inscrivent en parfaite cohérence avec les convictions affichées par le groupe Arkéa. Particulièrement impliqué au sein de son écosystème, Arkéa revendique un fort ancrage territorial et porte une attention particulière à son impact, en accord avec sa raison d’être. Arkéa reste fidèle à sa vocation d’accompagner et de financer l’économie réelle, au service des territoires et de leurs acteurs. Les fonds collectés par la première émission verte du groupe seront alloués prioritairement au refinancement de prêts qui concourent de façon significative à la transition environnementale et ayant pour objectif de contribuer à l’atténuation du changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le groupe Arkéa a choisi d’indexer le rendement de l’émission Sérénité Globe Décembre 2020 à l’indice Ocean Care 40. Elaboré par SILEX, jeune acteur indépendant de la gestion d’actifs, l’indice Ocean Care 40 est composé de 40 valeurs européennes adoptant les pratiques les plus avancées en matière de politiques environnementales et notamment de gestion de l’eau.

Le groupe Arkéa et SILEX envisagent de réitérer leur collaboration à l’avenir pour proposer des placements toujours plus proches des aspirations des épargnants.

Erwan Marrec, Responsable de l’ingénierie financière de la Salle des marchés du groupe Arkéa, déclare : "Cette émission avait pour objectif de proposer un produit de placement pertinent dans un univers de taux bas. En alignant à la fois notre offre de refinancement et nos convictions en matière de finance responsable au service des territoires et de leurs acteurs, nous proposons aux épargnants une solution innovante qui combine deux leviers d’investissement responsable dans un produit 100 % capital garanti".

Olivier Corbeau, responsable des partenariats institutionnels chez SILEX, explique : "L’indice Ocean Care 40 permet aux investisseurs de réduire l’impact de leur épargne sur l’océan par rapport à un véhicule d’investissement traditionnel. Il est le fruit d’une collaboration avec nos partenaires Stoxx et Sustainalytics".