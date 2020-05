En effet, après 20 ans au sein du Groupe, Xavier Lépine a pris la décision, à l’issue d’un processus de réflexion interne entamé il y a plusieurs mois, de quitter le Groupe en parfait accord avec la direction du groupe Crédit Mutuel Nord Europe afin de poursuivre des projets personnels.

Le Conseil de Surveillance a par ailleurs adopté une nouvelle gouvernance avec la nomination de deux nouveaux membres du Directoire. Marc Bertrand et Philippe Lecomte rejoignent à cette occasion le Directoire du Groupe La Française aux côtés de Pascale Auclair.

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, Patrick Rivière, qui occupait jusqu’alors la fonction de Directeur Général, s’est entouré d’une équipe de direction solide et plus que jamais engagée au service de la réussite du Groupe.

Pascale Auclair, membre du Directoire depuis mai 2018, conserve ses missions de Secrétaire Général du Groupe, et prend à l’occasion de la mise en place de cette nouvelle gouvernance, la responsabilité de la Recherche et de l’Investissement Socialement Responsable. Elle continuera à être par ailleurs la porte-parole du Groupe sur la dimension réglementaire et à représenter le Groupe dans l’ensemble des associations professionnelles et instances de place.

Bénéficiant d’une d’expérience de plus de vingt ans au sein du groupe, Marc Bertrand pilotera l’ensemble des activités de la ligne métier immobilier incluant également la plateforme innovation, en forte synergie avec le métier immobilier et qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des business clés de demain.Il représentera La Française dans l’ensemble des instances de place immobilières.

Arrivé chez Groupe La Francaise en 2012 pour accélérer l’expansion du groupe à l’international, Philippe Lecomte, prendra la responsabilité du développement du groupe en France comme à l’international. Il conserve la responsabilité de la plateforme de distribution transversale, et sera en charge des synergies avec les participations du groupe. Il pilotera, dans son entièreté, l’offre produits du Groupe La Française et sa communication externe.

Ces nominations sont effectives depuis le 11 mai 2020.

Cette nouvelle organisation intervient après une année 2019 marquée par une croissance forte avec une collecte de 5,6 milliards d’euros. Elle est ainsi adaptée à la poursuite de développement du Groupe et de son modèle multi-boutiques, désormais structuré autour de deux piliers métiers « core », que sont l’Immobilier et les actifs financiers, et d’une plateforme de distribution transversale.

Malgré le contexte de forte turbulence lié à la crise sanitaire, le Groupe La Française entend poursuivre en cette année 2020 un développement ambitieux. L’ensemble des équipes de gestion et des équipes commerciales du Groupe sont mobilisées, afin de continuer à offrir à ses clients et partenaires un haut niveau de qualité de service.

Eric Charpentier, Directeur Général du CMNE, déclare : « Je souhaite remercier Xavier Lépine pour la qualité de notre coopération pendant toutes ces années, sa forte contribution au développement du Groupe et son enthousiasme de bâtisseur. Je me félicite de la nomination de Patrick Rivière et de la nouvelle équipe de direction, qui sauront parfaitement répondre aux évolutions en cours et poursuivre avec succès le développement du Groupe La Française. »

Patrick Rivière déclare : « Ensemble depuis plus de 12 ans, nous avons œuvré avec Xavier Lépine pour permettre au Groupe d’être parmi les leaders européens sur des expertises différenciantes à forte valeur ajoutée. C’est une nouvelle page qui se tourne pour le Groupe, qui plus est dans l’environnement de crise que nous connaissons. Avec cette nouvelle gouvernance et le recentrage du Groupe opéré depuis plus de 2 ans, je suis convaincu que nos expertises de rendement, d’actifs réels, de crédit obligataire, de gestion systématique avec le model Risk@Work ou encore d’investissement durable ainsi que l’implication sans faille de nos équipes, auront plus que jamais leur place pour répondre aux besoins de nos clients et partenaires. Un défi que Pascale, Marc, Philippe et moi-même sommes prêts à relever à l’aune de ce contexte inédit ».

Marc Bertrand : diplômé de l’EDHEC en 1992, Marc débute sa carrière en 1994 comme contrôleur de gestion à la Direction Immobilière des assurances GAN. Il rejoint l’UFG en 1999 comme responsable du contrôle de gestion. Marc a ensuite rapidement exercé des responsabilités tant fonctionnelles qu’opérationnelles, alternant entre les fonctions de DAF du groupe et de Directeur Financier immobilier. D’abord en binôme, puis seul depuis 2014, Marc dirige les activités immobilières du Groupe La Française. Fin 2019 le pilier immobilier de La Française totalise plus de 23 milliards d’euros et compte environ 140 collaborateurs.

Philippe Lecomte : diplômé d’un DESS de l’Université de Sciences Economiques de Caen en 1991, il entame sa carrière au lancement d’INVESCO en Europe comme Head clientèle institutionnelle. Après avoir eu la charge du développement de l’Europe de l’Ouest chez INVESCO, il prend la Direction Générale de SCHRODERS en France en décembre 2003. Deux ans après, il est nommé Head of Global Financial Institution à Londres et rejoint le Comex Europe de SCHRODERS. En 2012, il rejoint le Groupe La Française en charge du développement commercial du groupe.

Pascale Auclair : diplômée de l’Institut de Science Financière et d’Assurances de Lyon, elle débute sa carrière en 1983 à la Société Générale en tant que gérante d’OPCVM obligataires puis exerce chez BAFIP, Cheuvreux de Virieu. En 1992, elle rejoint Groupama où elle prend la responsabilité de la gestion de taux, puis est associée en 1994 à la création de la filiale dédiée à la gestion d’actifs du groupe et au développement vers une clientèle externe. En 1998, Pascale Auclair prend la responsabilité des équipes de gestion obligataire et diversifiée et devient en 1999 Membre du Directoire de Groupama Asset Management puis Directeur général adjoint. En 2006, elle rejoint LFP Investissements en qualité de Directeur de la Gestion puis, lors de la fusion avec le Groupe UFG en 2010, est nommée Directeur de la Gestion et Directeur général de LFP, société de gestion dédiée à la gestion des valeurs mobilières au sein du Groupe UFG-LFP, devenu Groupe La Française. Pascale Auclair a été nommé Secrétaire général du Groupe La Française en 2018.

Patrick Rivière : diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances, il débute sa carrière en 1983 chez Cholet Dupont avant de rejoindre Fimagest en 1985. A la suite du rachat de Fimagest par la Générale de Banque en 1996, Patrick est nommé Président Directeur Général de Générale de Banque Asset Management. Par la suite, dans le cadre de l’acquisition de Générale de Banque par Fortis, Patrick est devenu CEO de Fortis I.M. (1998-1999). Fin 1999, Patrick débute une carrière de neuf ans chez Invesco, en tant que Chief Regional Officer pour Invesco Continental Europe, Président du Directoire d’Invesco AM SA et CEO d’Invesco AM SA. Patrick a rejoint La Française en 2008 en tant que Directeur Général du Groupe.