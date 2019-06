Le président souhaitant poursuivre son engagement en faveur de l’éducation des investisseurs, Philippe Setbon se consacrera plus particulièrement aux réflexions sur les solutions d’épargne et l’investissement responsable et Matthieu Duncan animera l’action de l’AFG aux plans européen et international.

Sur proposition du Président, le Conseil d’administration a nommé les membres de son Comité stratégique (cf Annexe 1).

L’assemblée générale a approuvé les comptes de l’Association et renouvelé son Conseil d’administration (cf Annexe 2).

Eric Pinon a déclaré : « Je remercie le Conseil d’administration de sa confiance. Depuis deux ans, l’AFG a su trouver un nouveau souffle et se mobiliser autour des grands enjeux de notre industrie : renforcer notre compétitivité, porter plus efficacement nos combats à Bruxelles, structurer le développement de l’Investissement Socialement Responsable autour d’un label commun. Il nous reste beaucoup à accomplir pour accompagner les changements profonds engagés pour l’épargne salariale et la retraite : créer des solutions adaptées à l’évolution des besoins des épargnants, développer une réelle proposition en termes d’éducation financière, permettre à l’investissement responsable de poursuivre son essor. Je sais pouvoir compter sur l’engagement des équipes de l’AFG, de Philippe Setbon et Matthieu Duncan, de mon Conseil d’administration et de mon Comité stratégique à mes côtés pour conduire ces travaux tant en France qu’au niveau européen, voire mondial ».

* * *

Eric Pinon, Senior Advisor à La Financière de l’Echiquier (LFDE) depuis novembre 2017, a démarré sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget, dont il devient fondé de pouvoir en 1985. Il sera un des dirigeants de cette société jusqu’à la fusion avec le groupe Barclays fin 1989. En 1989, il crée Europe Egide Finance qui sera dès 1990 une des premières sociétés de gestion agréées par la COB. Il est vice-Président de l’AFG de 1997 à 2003 et de 2015 à 2017 et préside en parallèle la Commission des sociétés de gestion entrepreneuriales. Il dirige Europe Egide Finance jusqu’à sa cession en 2003 à la Banque KBL France (groupe Krediet Bank), devient alors membre du Directoire de KBL France de 2003 à 2004 puis membre du Conseil de Surveillance en 2005. Il est Associé dirigeant d’Acer Finance de 2006 à 2017.

Il siège à la commission consultative Gestion et Investisseurs institutionnels de l’AMF. Il est diplômé d’une maîtrise de gestion à la Sorbonne – Paris I. Il est né le 1er mai 1959.

Philippe Setbon est le Directeur Général de Groupama AM, qu’il a rejoint en 2013.

Il est également vice-Président de l’Association Française de la Gestion financière (AFG) depuis mai 2017.

Il a débuté sa carrière à la Barclays Bank à Paris en 1990 comme analyste financier. En 1993, il intègre le Groupe Azur-GMF où il occupe successivement les fonctions de gérant actions européennes, responsable de la gestion des actifs, puis PDG de la société de gestion. En 2003, il rejoint Rothschild & Cie Gestion où il est responsable de la gestion des portefeuilles d’actions. Il intègre le Groupe Generali en 2004 au sein de l’Asset Management de Generali France en tant que Directeur des Investissements. En 2007, il est nommé Directeur Général de l’Asset Management France et, en 2009, Chairman et CEO de l’Asset Management Groupe, Generali Investments. Depuis 2011, il avait également la responsabilité des investissements en valeurs mobilières du Groupe. Basé en Italie, il occupait les fonctions de CEO Asset Management Groupe.

Il est diplômé d’un DESS Finance de l’Université Paris Dauphine et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF). Il est né le 12 mars 1965.