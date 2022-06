Le Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (ESIF) a intégré trois parcs éoliens suédois à son portefeuille après l’acquisition de Storrun Vindkraft plus tôt cette année. Cette opération permet à ESIF de renforcer sa présence dans les pays nordiques dans la continuité du développement d’un portefeuille diversifié axé sur les énergies propres.

Les parcs éoliens de Bondön, Stigshöjden et Orrberget sont situés dans les régions de Luleå (SE1), Sundsvall (SE2) et Stockholm (SE3) en Suède. Ensemble, ils fournissent environ 200 GWh d’énergie par an, soit l’équivalent de l’alimentation d’environ 22.000 ménages suédois [1].

Heiko Schupp, Global Head of Infrastructure chez Columbia Threadneedle Investments : « La dernière acquisition du ESIF marque une nouvelle étape dans la croissance et la diversification de notre portefeuille consacré aux énergies propres. Alors que le marché nordique de l’électricité continue de renforcer son intégration et son harmonisation avec les marchés européens au sens large, il s’agit là d’une étape importante qui permet à ESIF de contribuer à la réduction des émissions de carbone et à la transition énergétique de l’Europe au détriment des combustibles fossiles ».

Le ESIF est le fonds « evergreen » à capital variable de Columbia Threadneedle qui investit dans des actifs mid-market européens du secteur des infrastructures durables à même de produire des impacts environnementaux et sociaux favorables et mesurables.

La compétence infrastructures de Columbia Threadneedle fait partie de son activité mondiale de gestion de produits alternatifs, qui propose aux investisseurs des actifs de diversification liquides et moins liquides. Columbia Threadneedle gère plus de 36 milliards EUR [2] d’actifs alternatifs : infrastructure, immobilier (Royaume-Uni, Europe et Etats-Unis), titres immobiliers, private equity et hedge funds.