Le Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (ESIF) annonce la récente acquisition de deux actifs dans les énergies renouvelables, qui s’inscrit dans le cadre de la constitution d’un portefeuille diversifié dans le domaine des énergies propres pour le fonds.

Le premier de ces actifs est un portefeuille de minicentrales hydroélectriques dans la région des Marches, au centre de l’Italie. En exploitant le courant d’une rivière, les centrales assurent une production d’énergie rentable, flexible, très efficiente et décarbonée. Le deuxième actif dont le fonds a fait l’acquisition est le Storrun Windkraft, un parc éolien terrestre situé en Suède, dans la région du Sundsvall, qui correspond à la zone SE2 du marché Nord Pool. En service depuis 2010, cette centrale comprend 12 turbines Nordex d’une capacité de 2,5 MW.

Le parc éolien et les minicentrales hydroélectriques ont une capacité de production d’électricité cumulée d’environ 70 GWh par an. Forts de longs cycles de vie économique et de technologies éprouvées, ces actifs assurent aux investisseurs du ESIF des flux de trésorerie confortables et stables. Il s’agit de sources d’énergie respectueuses du climat, qui ne génèrent pas de pollution de l’air ou de sous-produits toxiques [1], répondant ainsi à l’Objectif de développement durable (ODD) des Nations unies : « Energie propre et d’un coût abordable ». Apporter de l’électricité et des emplois dans l’industrie et le commerce aux populations locales comporte aussi des avantages sociaux.

Heiko Schupp, Global Head of Infrastructure chez Columbia Threadneedle Investments : « L’équipe de gestion du ESIF est ravie d’ajouter au portefeuille du fonds ses premiers actifs dans le domaine des énergies renouvelables, qui produisent assez d’électricité pour alimenter plus de 7.000 foyers [2]. Ces actifs constituent une belle opportunité pour les investisseurs du fonds, en leur permettant de contribuer à la transition énergétique au détriment des combustibles fossiles engagée par l’Europe. L’hydroélectricité, par exemple, représente un tiers de toute l’électricité issue de sources renouvelables en Europe [3] mais on néglige souvent cette source de rendement qui est faiblement corrélée avec les deux classes d’actifs traditionnelles et les autres types d’énergies renouvelables. Les nouveaux investissements complètent les positions durables existantes du ESIF et nous continuerons de développer le portefeuille du fonds dans le domaine des énergies propres. »

Le ESIF est le fonds « evergreen » à capital variable de Columbia Threadneedle qui investit dans des actions non cotées d’infrastructures durables de moyenne envergure situées en Europe. En ciblant des investissements susceptibles de produire des impacts environnementaux et sociaux favorables et mesurables, le fonds détient une participation majoritaire au capital de Lefdal Mine Datacenter, un centre de données « écologique » unique implanté au cœur d’une mine souterraine en Norvège. Dans le cadre d’un consortium avec Brittany Ferries, le ESIF est également actionnaire de Condor Ferries, une société de transport de fret et de passagers qui relie les îles Anglo-Normandes à la France et au Royaume-Uni.

La compétence infrastructures de Columbia Threadneedle fait partie de son activité mondiale de gestion de produits alternatifs, qui propose aux investisseurs des actifs de diversification moins liquides, soit en tant que stratégie indépendante, soit dans le cadre de solutions sur mesure. Avec l’acquisition de la division gestion d’actifs de BMO en Europe conclue le 8 novembre 2021, le groupe gère désormais plus de 35 milliards EUR [4] d’actifs alternatifs : infrastructure, immobilier (Royaume-Uni, Europe et Etats-Unis), titres immobiliers, private equity, hedge funds et stratégies de rendement absolu. Ce pôle renforcé de gestion de produits alternatifs est dirigé par Stewart Bennett, Global Head of Alternatives chez Columbia Threadneedle Investments, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

L’acquisition de ces deux actifs dans le domaine des énergies renouvelables est le fruit d’un travail bilatéral, notamment grâce aux relations existantes du ESIF dans ce secteur, et a été financée sans recours à l’endettement.