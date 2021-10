L’objectif de ce rapprochement est de proposer, ensemble, une offre globale aux entreprises intégrant l’ensemble des composantes de la santé selon la définition de l’OMS : bien-être physique, mental et social.

Créée en 2012, PSO est un acteur majeur en France dans le domaine de la santé psychique au travail. Il conseille dans la gestion de leurs relations humaines afin de développer et préserver leur capital humain.

PMS Médicalisation de par son expérience en tant qu’opérateur de santé reconnu, souhaite proposer de nouveaux services, notamment le service de hotline dans le cadre de burn-out par exemple. En bref, pouvoir répondre de bout en bout à des projets d’assistance médicale et sociale.

« La traduction de ce partenariat permettra de lier l’offre PSO qui vise à la fois à prévenir les risques psychosociaux, mais aussi à protéger et enfin, à soutenir, accompagner et assister les managers et/ou les collaborateurs qui rencontrent des difficultés d’ordre psychologique et social et bientôt médical avec PmSM. » déclare Jacque Rondeleux, Président du Cabinet PSO.

« Ce rapprochement avec le cabinet PSO nous permet de pouvoir faire appel à un partenaire fiable et expérimenté sur lequel nous savons pouvoir compter. La vision commune que nous avons de la prévention et de la santé en entreprise complète notre offre de services et nous met en capacité de répondre à toutes les problématiques santé rencontrées par nos clients. » conclut le Docteur Philippe Borel, Président de PMS Médicalisation.