Jean-Marie Combes

Jean-Marie Combes, 45 ans, est Banquier privé au sein de l’équipe du développement de la Gestion Privée.

Arrivé chez Lazard Frères Gestion en 2011, il s’est notamment distingué en prenant en charge des dossiers transverses comme la digitalisation de la Gestion Privée ou le développement de l’offre de Private Equity.

Auparavant, Jean-Marie a travaillé au sein des équipes de Rothschild & Cie, où il a occupé les fonctions de Banquier-conseil à partir de 2004, puis de Banquier privé. Il avait précédemment travaillé chez CDC Ixis Private Capital Management.

Il est diplômé de Sciences Po et de l’ESSEC, ainsi que titulaire d’un DESS de Droit Notarial obtenu à l’Université de Toulouse et d’un DESS de Gestion du Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

Julien-Pierre Nouen, CFA

Julien-Pierre Nouen, 44 ans, est Directeur des études économiques, de l’allocation d’actifs et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion.

Entré au sein de la société en 2006 en tant qu’économiste-stratégiste, il est Directeur des études économiques depuis 2016, Responsable de la gestion diversifiée depuis 2018 et Responsable de l’allocation d’actifs depuis janvier 2024.

Il est diplômé d’HEC et titulaire d’un DEA de Macroéconomie (Paris-Sorbonne). Il est Chartered Financial Analyst depuis 2008.

François Roudet

François Roudet, 58 ans, est Directeur de la gestion Actions internationales. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2003 en tant que Gestionnaire-analyste sur le segment des actions américaines, avant de devenir Directeur de la gestion Actions internationales en 2022. Il gère notamment des mandats et fonds investis en actions américaines et internationales et participe au développement de la gamme de fonds « Article 9 » de Lazard Frères Gestion sur le segment des actions.

François a débuté sa carrière en 1991 en tant qu’analyste chez Mitsubishi UFJ Securities à Londres, avant de rejoindre CA Indosuez Private Banking où il s’est spécialisé sur le segment des actions américaines. En 1997, il est devenu Responsable de la gestion actions internationales et des fonds thématiques chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un Master of Sciences in International Banking and Financial Studies de l’Université Heriot-Watt d’Edimbourg.