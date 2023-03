Fort d’une collecte nette globale de plus de 2 milliards d’euros en 2022, dont 1,5 milliard d’euros pour le compte de sa gestion institutionnelle en France et à l’international, Lazard Frères Gestion poursuit son fort développement et structure ses équipes commerciales en conséquence. L’équipe commerciale institutionnelle de Lazard Frères Gestion se divise désormais en trois pôles distincts :

Un pôle Clientèle institutionnelle, composé de trois responsables commerciaux, dont l’organisation reste inchangée.

Un pôle Distribution France, dont la direction est confiée à Marie-Andrée Puig . Ce pôle regroupe à la fois les multi-gérants, les banques privées, les réseaux d’assurance et les CGP, ces derniers faisant l’objet d’une équipe dédiée sous la responsabilité inchangée de Guilaine Perche .

Un pôle Distribution internationale, dont la direction est confiée à Stéphanie Fournel, avec pour objectif la distribution des produits de Lazard Frères Gestion au sein des réseaux de Lazard à l'international.

« Cette nouvelle organisation nous permettra de renforcer notre positionnement vis-à-vis de nos différents segments de clientèle grâce à des équipes dédiées et spécialisées, capables de répondre aux enjeux spécifiques de chacun de nos clients » déclare à cette occasion Sophie de Nadaillac.