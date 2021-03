Nominations

Eléonore Bunel, directrice de la gestion taux de Lazard Frères Gestion depuis 2018, est nommée Managing Director de Lazard LLC.

Elle avait auparavant travaillé plus de quinze ans en tant qu’analyste-gérante crédit au sein du département taux d’AXA Investment Managers. Eléonore est titulaire d’une maîtrise Sciences et Techniques de Modèles Mathématiques de l’Economie et de la Finance Internationale de l’université Paris-13.

Jean-Marie Combes, banquier privé au sein de l’équipe du développement de la gestion privée depuis 2011, est nommé associé-gérant de Lazard Frères Gestion.

Il a travaillé auparavant au sein des équipes de Rothschild & Cie, où il a occupé les fonctions de banquier-conseil à partir de 2004, puis de banquier privé. Il avait précédemment travaillé chez CDC Ixis Private Capital Management. Jean-Marie est diplômé de Sciences Po et de l’ESSEC. Il est titulaire d’un DESS de Droit Notarial obtenu à l’Université de Toulouse et d’un DESS de Gestion du Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

François Lavier, gestionnaire-analyste de Lazard Credit Fi et de Lazard Capital Fi, est nommé associé-gérant de Lazard Frères Gestion. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2008. Il est en charge du secteur financier européen, banques et assurances et est spécialisé sur les dettes financières.

Il a travaillé auparavant au sein du Groupe OFI, comme responsable de l’analyse crédit de 2004 à 2008, responsable du Contrôle Interne de 2002 à 2003 et responsable du Contrôle des Risques pour les activités pour Compte Propre de 1998 à 2001. Il est titulaire d’un Master Comptabilité Contrôle et Audit de l’Institut National des Techniques Economiques et Comptables et Chartered Financial Analyst depuis 2008.

Christian Panhard, gestionnaire de portefeuilles pour le compte de clients privés, est nommé associé-gérant de Lazard Frères Gestion.

Il a rejoint Lazard en 1984 où il a occupé différentes fonctions en matière de gestion d’actifs pour le compte de clients institutionnels. Gérant en salle de marché de 1991 à 1995, il est gestionnaire de portefeuilles pour le compte de clients privés depuis 1996. Christian est titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires et diplômé de la S.F.A.F.