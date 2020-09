Lazard Frères Gestion nomme à Paris une nouvelle associée, Aurélia Verchère, Managing Director de Lazard LLC, et annonce l’arrivée à Paris de Frédéric Buzaré, en qualité de gestionnaire privé, et à Bordeaux de Maïder de Butler, qui vient renforcer l’équipe de banquiers privés.

« Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11Mds€ fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la sur-performance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région. » souligne François de Saint-Pierre, Associé-Gérant, Responsable de la Gestion Privée. « Notre ambition est désormais d’accélérer notre croissance sans altérer notre modèle, c’est-à-dire en préservant la qualité de nos performances et de nos services aux clients. Nous devons continuer à recruter, intégrer et motiver les meilleurs professionnels, tant à Paris qu’en régions. Nous avons un plan de recrutement à horizon 2023 très ambitieux, pour accompagner des objectifs de développements eux aussi très ambitieux. » ajoute Sophie de Nadaillac, Associé-Gérant, Responsable du développement Gestion Privée.

Aurélia Verchère, Banquier Privé à Paris, est nommée Managing Director de Lazard LLC.

Aurélia Verchère accompagne notamment des entrepreneurs, des managers sous LBO et des professionnels de la finance dans la structuration et la gestion de leur patrimoine au sens large.

Aurélia Verchère a rejoint Lazard Frères Gestion en 2005 au sein du département Développement de la Gestion Privée.

Auparavant, elle exerçait des fonctions analogues chez Paribas à Paris (de 1997 à 2000) puis chez BNP Paribas à Londres (de 2001 à 2004).

Aurélia Verchère est diplômée de l’EM Lyon.

Frédéric Buzaré rejoint Lazard Frères Gestion à Paris en qualité de Gestionnaire Privé, sous la responsabilité de François de Saint-Pierre.

Il a commencé sa carrière en 1996 à la Banque de France avant d’intégrer AXA IM (2000-2004), puis BNP Paribas AM (2005-2007), en tant que gérant de fonds actions européennes. Il a ensuite dirigé l’équipe actions de Dexia AM (2007-2012) avant de rejoindre GIC, le fonds souverain de Singapour, à Londres où il occupait le poste de Senior Vice President (2012-2018). Depuis fin 2018, il occupait le poste de gérant actions européennes à la Financière de l’Echiquier.

Frédéric Buzaré est diplômé de l’IEP Paris et de la SFAF.

Maïder de Butler rejoint Lazard Frères Gestion à Bordeaux en qualité de Banquier Privé, sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac.

Maïder de Butler a débuté chez BNP Paribas à Paris en 1991, en tant que Conseiller Patrimonial (1991-1995), puis comme Chargé d’Affaires Entreprises (1995-2000). Elle a ensuite poursuivi sa carrière à Bordeaux, à la direction régionale Sud-Ouest de BNP Paribas, en qualité de Chargé d’Affaires Entreprises (2000-2007), de Responsable de l’Actionnariat Familial (2007-2010), de Banquier Privé Gestion de Fortune (2010-2017). Depuis 2017, elle occupait le poste de Correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas.

Maïder de Butler est diplômée de l’ISG Paris.