Lazard Frères Gestion annonce la création du poste de Directeur des investissements (Chief Investment Officer) dédié à l’activité de Gestion Privée au sein de l’équipe de François de Saint-Pierre, Directeur de la Gestion Privée. Le poste est confié à Frédéric Buzaré (52 ans), également promu Managing Director.

Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Frédéric Buzaré sera désormais en charge de la stratégie d’investissement de l’équipe des Gestionnaires Privés, tout en maintenant les valeurs et les processus éprouvés de Lazard Frères Gestion.

« Je me réjouis de la promotion et de la nomination de Frédéric Buzaré, qui renforcera notre modèle collaboratif avec les différentes plateformes d’investissement du Groupe : actions, taux, gestion diversifiée et alternative » commente François de Saint-Pierre, Directeur de la Gestion Privée. « Son expérience internationale reconnue nous aidera à poursuivre nos objectifs ambitieux de développement et de collecte, en France comme à l’international, en répondant aux attentes de nos clients ».

Avant de rejoindre la société en 2020 en tant que Gestionnaire privé, Frédéric Buzaré était gérant de portefeuille à La Financière de l’Échiquier. Il a également été Gérant actions Europe du fonds souverain de Singapour, de Dexia AM, de BNP Paribas AM, d’AXA IM et de la société de gestion de la Banque de France.

Au 31 décembre 2022, l’activité de Gestion Privée représentait 13,9 milliards d’euros d’encours, Lazard Frères Gestion totalisant à cette date 35,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion.