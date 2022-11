Lazard Frères Gestion annonce le lancement des fonds Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire), classés « Article 9 » selon la nomenclature SFDR.

Les deux nouveaux fonds viennent compléter la gamme de fonds d’investissement responsable de Lazard Frères Gestion. La société dispose également de 14 fonds labellisés ISR, 3 fonds labellisés « Relance » et plus de 20 milliards d’euros gérés au 30 septembre 2022 sur des fonds classés « Article 8 » au sens du règlement SFDR.

« Depuis déjà plusieurs années, Lazard Frères Gestion est attaché à la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses choix d’investissements » souligne François-Marc Durand, président de Lazard Frères Gestion. « Nous sommes particulièrement attentifs aux sujets de transition énergétique, devenus fondamentaux face au réchauffement climatique. En parallèle, il nous semble indispensable de soutenir un modèle de développement plus juste, bénéfique pour tous. D’où notre attachement à la notion de capital humain ».

Notes

[1] Investissement Durable : Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, abrégé « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation), définit trois catégories de fonds d’investissement aux articles 6, 8 et 9. Les produits financiers relevant de l’article 6 ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les produits relavant de l’article 8 « promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales ». Les produits relevant de l’article 9 « ont pour objectif l’investissement durable ». Il peut s’agir d’« une réduction des émissions de carbone » ou de tout autre objectif fondé sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

[2] Green bonds / obligations vertes : emprunts visant à financer des projets liés au développement durable. Ces titres peuvent être émis par des entreprises, des États ou d’autres entités publiques. Les émetteurs s’engagent à financer par ce biais des projets concrets liés à la transition énergétique, à la préservation des ressources naturelles, à la limitation du réchauffement climatique ou à la réduction des rejets polluants.

Les fonds cités dans ce communiqué sont des compartiments de la Sicav Lazard Funds de droit français, agréée et réglementée en tant qu’OPCVM par l’Autorité des marchés financiers et gérée par Lazard Frères Gestion SAS. Principaux risques : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque action, risque de liquidité, risque lié à la capitalisation, risque de taux, risque de crédit et risque de change.