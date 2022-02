Grâce aux efforts de tous ses collaborateurs, Lazard Frères Gestion a de nouveau bénéficié en 2021 d’un fort développement commercial. La société a ainsi enregistré une collecte nette globale de 3,5 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros collectés en France auprès de sa clientèle privée et institutionnelle et 1,5 milliard d’euros collectés à l’international.

Cette excellente dynamique, associée à de solides performances, se confirme d’année en année. La société a ainsi connu un doublement de ses encours en l’espace de 5 ans, passant de 17,8 milliards d’euros fin 2016 à 37,2 milliards d’euros fin 2021. Cet accroissement de l’activité s’est accompagné de la création de 50 postes sur la même période, avec un effectif passé d’environ 150 à 200 salariés à périmètre comparable.

Une structure de management renforcée

Pour accompagner cette croissance et ses ambitions de développement, Sophie de Nadaillac, Associé-gérant et Responsable du développement de la Gestion Privée, annonce la création de deux pôles au sein de son équipe de Banquiers Privés :

une direction dédiée au développement de la Gestion Privée depuis Paris, placée sous la responsabilité d’Aurélia Verchère ;

une direction dédiée au développement de la Gestion Privée en régions et à l’international (Belgique et Luxembourg), placée sous la responsabilité de David Koegler.

Régis Bégué, Associé-gérant et Directeur de la gestion actions, fait également part d’une nouvelle organisation de ses équipes autour de trois grands segments de marché :

une direction Large Caps Europe placée sous la responsabilité de Thomas Brenier ;

une direction Actions internationales et fonds à impact confiée à François Roudet ;

un pôle Small Caps codirigé par James Ogilvy et Jean-François Cardinet.

Cette structuration fait suite à la réorganisation de la gestion obligataire annoncée en novembre 2021, ayant donné lieu à la nomination de directeurs Aggregate/Monétaire, Subordonnées financières et High Yield au sein de l’équipe d’Eléonore Bunel, Associé-gérant et Responsable de la gestion obligataire.

L’accent mis sur l’investissement responsable

Cette nouvelle structure d’équipe vient compléter la réorganisation entamée en début d’année 2021 avec la création d’une direction ESG confiée à Thibaut Mihelich. Depuis déjà plusieurs années, Lazard Frères Gestion développe en effet son offre d’investissement responsable et gère désormais 11 fonds labellisés ISR et 3 fonds labellisés Relance. La société a également lancé en septembre 2021 ses premiers mandats de gestion ESG destinés aux clients privés des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et des Family Offices.

« Nos bons résultats viennent valider la pertinence de notre modèle unique, associant Gestion Privée et Gestion Institutionnelle au sein d’une même structure » souligne François-Marc Durand, Président de Lazard Frères Gestion. « Nos ambitions ne s’arrêteront pas là : doté d’une structure de management renforcée, Lazard Frères Gestion continue de préparer sa croissance de demain ».

Nominations :

Aurélia Verchère

Managing Director. Responsable du développement de la Gestion Privée à Paris

Aurélia Verchère est Banquier Privé à Paris et Associé-Gérant de Lazard Frères Gestion. Depuis 2022, elle est Responsable du développement de la Gestion Privée à Paris. Avant de rejoindre la société en 2005, Aurélia a exercé des fonctions analogues au sein de BNP Paribas Paris (de 1997 à 2000) puis de BNP Paribas Londres (de 2001 à 2004). Elle est diplômée de l’EM Lyon.

David Koegler

Managing Director. Responsable du développement de la Gestion Privée en régions et à l’international

David Koegler est Banquier Privé à Paris et Associé-Gérant de Lazard Frères Gestion. Il a été nommé en février 2019 Managing Director de Lazard LLC. Depuis 2022, il est Responsable du développement de la Gestion Privée de Lazard Frères Gestion en régions et à l’international. David a rejoint la société en 2006. Il a commencé sa carrière en 1997 comme Conseil de la grande clientèle privée à la Banque du Louvre puis Directeur à la gestion privée de HSBC Private Bank entre 2003 et 2006. Il est diplômé de la SKEMA Business School.

Thomas Brenier

Managing Director. Directeur de la gestion Large Caps Europe

Thomas Brenier, Gestionnaire/Analyste et Responsable de la gestion des actions nordiques depuis son arrivée chez Lazard Frères Gestion en septembre 2007, a été nommé Directeur de la gestion Large Caps Europe en 2022. Auparavant, il a été analyste sell-side chez SEB Enskilda Securities (Banque d’investissement suédoise) de 2000 à 2003 et à la Société Générale de 2004 à 2007 sur différents secteurs liés aux hautes-technologies (semi-conducteurs, équipementiers télécoms, électroniques etc.). De double formation scientifique (Ingénieur CPE Lyon) et financière (Mastère de Finance ESCP), il a débuté sa carrière dans le conseil en introduction en bourse chez BNP Paribas en 1999-2000.

François Roudet

Director. Directeur de la gestion Actions internationales et fonds à impact

François Roudet est Gestionnaire/Analyste sur les actions américaines et Directeur de la gestion Actions internationales et fonds à impact depuis 2022. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2003. François dispose de 28 années d’expérience dans la gestion d’actifs, ayant été analyste chez Sanwa Investment Bank à Londres, gérant de portefeuilles actions américaines à la Banque de Gestion Privée puis Responsable de la gestion actions internationales et des fonds thématiques chez Edmond de Rotschild Asset Management. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un Master of Sciences in International Finance, Université Heriot-Watt d’Edimbourg.

James Ogilvy

Managing Director. Codirecteur de la gestion Small Caps

James Ogilvy est Gestionnaire/Analyste Micro, Small & Mid Caps Europe et Codirecteur de la gestion Small Caps depuis 2022. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2005. Auparavant, il a été analyste buy-side high yield chez AXA Investment Managers Paris entre 2004 et 2005 et analyste actions sell-side sur le secteur des biens d’équipement de 2001 à 2004 chez UBS Paris. Il a commencé sa carrière en 1997 dans le département Fusions-Acquisitions de Citigroup (Londres et Paris). Il est diplômé de l’Université de Cambridge.

Jean-François Cardinet

Managing Director. Codirecteur de la gestion Small Caps

Jean-François Cardinet est Gestionnaire/Analyste Micro, Small & Mid Caps Europe et Codirecteur de la gestion Small Caps depuis 2022. Il a rejoint Lazard en 2003. Il est titulaire d’un DESS de Gestion des organismes financiers et bancaires (Paris IX Dauphine) et d’un Master of Science in Accounting and Finance (London School of Economics). Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Thibaut Mihelich

Vice President. Directeur de l’ESG

Thibaut Mihelich est Directeur de l’ESG depuis 2021, après avoir occupé les fonctions d’analyste stratégie et communication ESG chez Lazard Frères Gestion depuis 2019. Il a travaillé auprès d’institutions financières comme FWD Insurance Group (Hong Kong) et conserve des activités dans le domaine de la culture pour le Musée d’Orsay et la Fondation Royaumont. Il a également enseigné à l’Université d’Harvard (Etats-Unis). Ancien élève de l’ENS (rue d’Ulm), du Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse à Paris, Thibaut est agrégé de Lettres modernes et titulaire d’un Master 2 Recherche en Economie quantitative de la Paris School of Economics (ENS-EHESS).