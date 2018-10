« L’opération s’intègre parfaitement à notre stratégie d’expansion internationale et de renforcement sur les marchés clés, afin d’être encore plus proches du consommateur final. L’acquisition permet au Groupe Lavazza de consolider sa position dans les segments OCS et de la distribution automatique, qui offrent encore d’importants créneaux de croissance et de développement » a déclaré Antonio Baravalle, Administrateur délégué du Groupe Lavazza. « L’opération d’aujourd’hui aux côtés de Mars, Incorporated est cohérente avec notre vision commune et les valeurs partagées entre deux entreprises familiales majeures, qui mettent fortement l’accent sur la qualité des produits proposés, tout en offrant à leurs collaborateurs et Associés un engagement total, avec une vision sur le long terme. »

Grant F. Reid, PDG de Mars, Incorporated a ainsi déclaré : « Pendant de nombreuses années, Mars Drinks a représenté une partie importante de notre activité et, bien qu’il soit toujours difficile de quitter des marques prestigieuses, des collaborateurs de valeur et des amis, nous pensons que le moment du changement est venu. Nous sommes convaincus que cette décision garantira aux activités Drinks un succès sur le long terme, grâce à Lavazza, une société qui partage nos valeurs et qui est spécialisée dans le secteur des boissons, et permettra aux dites activités et à ses collaborateurs de continuer à se renforcer. »

Suite à cette opération, le Groupe Lavazza, qui poursuit sa stratégie de développement international, fera l’acquisition des activités « café » de Mars en Amérique du Nord, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, au Canada et au Japon, des systèmes associés et des usines de production au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’acquisition comprend les activités des machines « Table Top » Flavia et les distributeurs automatiques « freestanding » Klix, qui peuvent compter sur un vaste parc de machines installées sur tout le territoire des marchés de référence, et sur une gamme étendue de cafés et de boissons chaudes commercialisées aussi bien avec leurs propres marques (ex. : Alterra) qu’avec des marques sous licence. Les activités objet de l’acquisition, qui emploient près de 900 collaborateurs, ont généré en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 350 millions d’USD.

Le closing de l’opération, prévu d’ici fin 2018, est soumis à diverses autorisations réglementaires et à l’achèvement des procédures en cours.

Lavazza, comme lors des précédentes acquisitions – Carte Noire et ESP en France, Merrild au Danemark, Kicking Horse Coffee au Canada, Nims en Italie et Blue Pod en Australie - entend valoriser encore les activités objet de l’opération, en renforçant sa présence directe dans tous les segments du café, sur les marchés de référence, en particulier celui du hors domicile, dans une logique de dialogue de plus en plus direct avec le consommateur.

Lavazza a été assistée par JP Morgan, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, PWC et The Boston Consulting Group. Mars, Incorporated a été assistée par BofA Merrill Lynch, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, KPMG LLP et Rabo Securities USA.