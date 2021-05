L’illustration de la volonté de l’investisseur de renforcer sa présence dans la French Tech

KKR annonce la nomination de Lauriane Requena, en tant que responsable de la stratégie d’investissement du fonds Next Generation Technology Growth (« NGT ») pour la France. Basée à Paris, elle travaillera avec Jérôme Nommé, Partner et responsable des activités de KKR en France.

Lauriane Requena est diplômée de la London School of Economics (Master of Science en Finance et Private Equity). Avant de rejoindre KKR, elle a travaillé au sein de Silver Lake Partners pendant 2 ans en Private Equity, après un passage en banque d’investissement. Lauriane Requena vient de finaliser avec l’équipe NGT, la dernière levée de fonds d’Ornikar, acteur référent de la sécurité routière, afin d’accompagner son développement à l’international.

Jérôme Nommé, Partner et responsable des activités de KKR en France déclare : « Je suis ravi de l’arrivée de Lauriane dans notre équipe à Paris. Son expérience à l’international et son expertise dans le secteur Tech vont permettre d’intensifier nos actions dans cet éco système et illustre, à nouveau, notre volonté de renforcer notre présence en France. »

Le fonds NGT de KKR est dédié aux opportunités d’investissement en capital de croissance dans le secteur de la Tech. Il a pour vocation de déployer des capitaux dans des start-up et scale-up actives dans les logiciels, la sécurité, les médias digitaux, les Fintech, dans des schémas minoritaires, ou majoritaires.