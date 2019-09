Il aura la responsabilité d’incarner et de porter en interne comme en externe l’engagement du Groupe La Française en matière d’investissement responsable sur l’ensemble de ses expertises . Il s’appuiera notamment sur Inflection Point by La Française, centre de recherche propriétaire extra financière du groupe basé à Londres.

L’atteinte des objectifs de développement du Groupe à moyen terme relève à la fois de son ancrage sur le marché européen mais également de sa capacité à proposer des solutions rentables et durables, toutes expertises confondues, qui réconcilient la création de valeur avec l’engagement sociétal, environnemental et à impact positif.

« Au-delà de ses engagements corporate, La Française a fait le choix d’intégrer dans ses expertises les conséquences des urgences climatiques, écologiques et démographiques. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre centre de recherche extra financière, sur le développement de solutions à impact et sur l’intégration de la mesure de l’impact dans nos scénarios économiques. Notre objectif est d’offrir des solutions d’investissement en adéquation avec les aspirations des épargnants souhaitant participer à une économie plus durable », explique Laurent Jacquier-Laforge.

« La prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux est cruciale. La nomination de Laurent Jacquier-Laforge et la création d’une équipe dédiée est un gage supplémentaire de notre volonté de devenir un asset manager engagé dans un monde en profonde mutation. Il est vital de favoriser une gestion à Impact afin de faire converger les attentes de la Société civile et des investisseurs. C’est notre conviction et le rôle clé que nous nous devons d’avoir. » souligne Xavier Lépine, Président de La Française.

Laurent Jacquier Laforge a débuté sa carrière en 1985 en tant que Responsable de la Recherche Actions au CCF puis de Svenska Handelsbanken Markets. Après plusieurs expériences au sein de sociétés de gestion telles que CDC Ixis Asset Management ou encore Fortis Investments, Laurent est nommé en 2008 Head of Equities chez Scor Global Investments. Il y passera quatre ans avant d’être nommé Head of Equities à La Banque Postale Asset Management. Laurent a rejoint La Francaise en 2014 puis a été nommé CIO Equities Global de La Française AM en 2017. Depuis son intégration au sein de La Française, il a transformé la gamme de fonds actions en y intégrant une dimension responsable, selon une méthodologie développée par Inflection Point by La Française, société de recherche extra-financière du groupe.

Laurent Jacquier Laforge est diplômé DESS-DEA en Economie de l’Université Paris X Nanterre. Laurent est un membre de la SFAF.