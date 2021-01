L’IE-Club valorise les expériences réussies des entrepreneurs et permet aux grands groupes de connaître les tendances et nouvelles technologies qui transforment leurs métiers. Au sein de l’IE-Club, les startups et les PME développent leurs réseaux, bénéficient des conseils d’entrepreneurs ayant déjà réussi, rencontrent des grandes entreprises prêtes à développer de nouveaux concepts et des investisseurs pour les financer.

La Banque Neuflize OBC et l’IE-Club partagent le même esprit entrepreneurial au service, par exemple, des innovations socialement responsables, des nouvelles technologies médicales, de la détection des licornes de demain, ou encore de la valorisation de l’entrepreneuriat au féminin… Fort de ce constat, Neuflize OBC a l’objectif d’accompagner la croissance des entrepreneurs de l’IE-Club via notamment une démarche de mentoring et l’accès à ses experts patrimoniaux.

« Je suis fier et honoré de prendre la Présidence de l’IE Club. Je suis heureux d’accompagner une équipe à l’énergie débordante et communicative et remercie chaleureusement Bernard Haurie pour toutes les actions qu’il a menées au cours des dernières années. » déclare Laurent Garret, Président du Directoire de la Banque Neuflize OBC.

« L’IE-Club entame une nouvelle étape et je suis heureux de passer le relais à Laurent Garret qui saura apporter toute son soutien au rayonnement de l’IE-Club. » déclare Bernard Haurie, Président sortant de l’IE-Club.

Laurent Garret, 59 ans, diplômé de Dauphine. Avec plus de trente ans d’expérience dans le secteur bancaire, Laurent Garret a débuté sa carrière en banque d’investissement avant de rejoindre la banque privée et Neuflize OBC en 2015, dont il préside le directoire depuis 2017.