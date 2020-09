Diplômé d’un DESS Banque et Finance ainsi que d’un Magistère de Finance de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Laurent DELIENNE compte plus de 12 ans d’expérience en gestion d’actifs.

Il a effectué une partie de sa carrière au sein de la société Convictions Asset Management, où il gérait des fonds diversifiés flexibles patrimoniaux puis des fonds obligataires.

Il a ensuite intégré Conservateur Gestion Valor, d’abord en tant que Gérant obligataire puis comme Stratégiste et allocataire d’actifs pour des portefeuilles diversifiés et obligataires.

MANSARTIS, société de gestion indépendante, offre aux investisseurs une gestion de conviction, à travers des mandats de gestion, des fonds dédiés et des fonds ouverts, couvrant un ensemble diversifié de classes d’actifs et de zones géographiques.

Pour Laurent Delienne, Stratégiste, Allocataire d’actifs de MANSARTIS : « J’ai choisi de rejoindre MANSARTIS, une société de gestion à taille humaine mais dont les expertises et les excellentes performances lui permettent de rivaliser avec les grands noms de la place. Je me sens, par ailleurs, en parfaite adéquation avec le choix fait par Mansartis, depuis l’origine, d’intégrer dans la gestion d’actifs une analyse des critères extra-financiers en complément des critères financiers. ».

Pour Guillaume Jalenques de Labeau, Président-directeur général de MANSARTIS : « Nous sommes très heureux d’accueillir Laurent Delienne qui complète l’équipe de gestion de MANSARTIS en renforçant l’approche top-down de l’allocation d’actifs, très complémentaire de celle des autres gérants qui se concentrent sur la sélection de titres et sont spécialisés par grande zone géographique et classe d’actifs. Son expertise est particulièrement importante pour notre gestion diversifiée et, notamment, notre fonds Mansartis Investissements ».