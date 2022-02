Laurent Buiatti vient renforcer le dispositif des équipes ODDO BHF Corporate Finance dans le secteur de la Santé aux côtés d’Alexis de Rosnay et de Géraldine Poindron. Il participera également à l’animation des secteurs FIG (Services Financiers) et Energie. Ces secteurs devraient rester porteurs en Europe et connaitre encore de nombreuses opérations, à l’initiative à la fois des sociétés familiales et des fonds de Private Equity qui figurent parmi les clients historiques de ODDO BHF.

Renforcée, l’équipe de banquiers d’affaires de ODDO BHF continuera de s’appuyer sur les expertises sectorielles et métiers du Groupe - notamment en Equity Capital Market (ECM) et Debt Capital Market (DCM) - sur une plateforme de recherche paneuropéenne unique et sur la connaissance approfondie du tissu des PME-ETI en France et du Mittelstand en Allemagne.

Christophe Tadié, Gérant, responsable de la banque de financement et d’investissement de ODDO BHF, déclare à cette occasion : « je suis très heureux que Laurent Buiatti mette son talent et ses compétences au service du développement de nos métiers de conseil financier indépendant au service de nos clients. Je suis convaincu que notre Maison bénéficiera de son expérience et de son réseau ».

Laurent Buiatti ajoute : « je me réjouis de rejoindre ODDO BHF, une entreprise familiale dont l’expansion ces dernières années en Europe est remarquable. Je suis très enthousiaste à l’idée de participer, avec l’ensemble de l’équipe Corporate Finance, à l’accompagnement de la croissance et aux opérations de haut de bilan de sociétés familiales en Europe, en lien avec les fonds de Private Equity. »