Laureen Brossier travaille depuis dix ans dans des environnements concurrentiels ou en mutation, avec de fortes exigences réglementaires.

Passionnée par les nouvelles technologies, elle débute sa carrière dans les équipes Marketing Digital de HSBC en 2007 où elle est en charge de la clientèle premium HSBC Premier. Elle rejoint ensuite le marché des clients particuliers d’EDF en 2010, où elle travaille successivement sur des problématiques digitale, communication et data, avec toujours le même objectif : acquérir et fidéliser des clients en plaçant leurs besoins au cœur de chaque initiative.

Laureen Brossier commente : “Nalo propose une vraie rupture le domaine de la gestion privée en adoptant une approche par projet de vie et en proposant des placements sur-mesure à frais réduits. Je suis convaincue que l’offre de Nalo répond à un besoin croissant des épargnants et suis ravie de rejoindre l’équipe pour relever le challenge de rendre l’accompagnement individualisé accessible au plus grand nombre.”

Guillaume Piard, co-fondateur et CEO, ajoute : “L’expérience de Laureen dans le domaine de l’acquisition et la fidélisation client à grande échelle, sa fibre entrepreneuriale, et sa connaissance des enjeux marketing et communication, notamment dans l’univers bancaire, permettront d’accompagner Nalo sur une nouvelle trajectoire de développement commercial.”

Laureen Brossier détient un Master of International Business de l’Université Paris Dauphine en partenariat avec Georgia State University.