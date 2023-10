Le Groupe APICIL annonce la nomination de Laure Olié au poste de Directrice de la Stratégie, à compter du 16 octobre 2023. Elle est membre du Comité Exécutif depuis janvier 2023. Sa solide expérience au sein d’APICIL et sa riche connaissance du secteur assurantiel constitueront de précieux atouts pour entreprendre dans les prochains mois les travaux de réflexion autour d’un nouveau plan stratégique. Elle succède à ce poste à Damien Dumas, désormais Directeur Général Adjoint Santé et Prévoyance.

Âgée de 50 ans, Laure Olié débute sa carrière chez Cardif en 1996, puis SCOR en 1997 au sein de la Direction technique Vie. En 2014, elle est nommée Directrice Actuariat et Risques chez Legal & General France, devenue GRESHAM Banque Privée suite à son rachat en 2016 par le Groupe APICIL. En 2018, elle devient Directrice de la Fonction Actuarielle chez APICIL puis, en 2019, Directrice des Risques ;

Membre de l’Institut des actuaires, Laure Olié est diplômée de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE).

En tant que Directrice de la Stratégie et membre du Comité Exécutif d’APICIL, sa mission consiste à :

Elaborer avec l’ensemble des parties prenantes une stratégie pour le Groupe et veiller à sa bonne exécution avec les différents métiers et entités,

Anticiper les futures évolutions et proposer des adaptations organisationnelles et technologiques,

Concevoir une feuille de route dédiée à la stratégie RSE et en être une des porte-paroles,

Prendre part aux projets majeurs du Groupe.

En outre, Laure Olié s’attellera à lancer dans les prochains mois les travaux de réflexion du plan stratégique 2025-2028, qui prendra la suite de Horizon 2024, le plan actuellement en cours.

« C’est avec beaucoup de fierté que je prends en charge les missions de mon prédécesseur Damien Dumas. Je tiens à remercier Thomas Perrin ainsi que notre Directeur Général, Philippe Barret, pour la confiance qu’ils m’accordent en me nommant à ce poste. Je suis déterminée à assurer la bonne continuité de notre plan stratégique en mettant tout en œuvre pour incarner encore plus nos engagements en matière de RSE, et tout particulièrement en faveur de l’inclusion. » déclare Laure Olié, Directrice de la Stratégie du Groupe APICIL.

« Nous sommes particulièrement heureux de nommer en tant que Directrice de la Stratégie, Laure Olié dont le savoir-faire et les qualités managériales ainsi que sa parfaite connaissance des enjeux de notre Groupe sera essentielle pour mener à bien la poursuite de notre plan Horizon 2024 mais également pour insuffler un nouveau cap stratégique dès 2025 » conclut Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Services du Groupe APICIL.