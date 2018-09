Positionnée sur des marchés en plein essor comme le déploiement de réseaux Très Haut Débit, la sûreté électronique et les solutions digitales (objets connectés) pour la « Smart City », Sogetrel connaît une forte croissance tant organique qu’externe sous la direction de son président Xavier Vignon. Le chiffre d’affaires de Sogetrel est ainsi passé de plus 250 millions d’euros en 2015 à près de 500 millions d’euros prévus pour l’exercice 2018. Le nombre de collaborateurs a doublé sur la même période atteignant désormais les 4 000.

C’est pour appuyer cette croissance que Quilvest Private Equity, aux côtés de Bpifrance et de l’équipe de management de Sogetrel, avait pris une position majoritaire dans l’entreprise début 2016.

C’est toujours dans cet objectif, et pour soutenir son ambition de faire de nouvelles acquisitions à la fois dans les métiers de l’intégration de réseaux et sur les marchés de la sûreté électronique, que Quilvest Private Equity, Bpifrance et le management ont initié au printemps 2018 la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire.

C’est ainsi que Latour Capital a signé un accord avec les actionnaires actuels dans le cadre duquel le management et Bpifrance réinvestissent massivement. Les fonds BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital accompagnent également le tour de table en position minoritaire.

Xavier Vignon, Président de Sogetrel, explique : « Sogetrel a su construire une croissance très forte, durable et rentable sur les 5 dernières années sur des marchés en pleine mutation et ultracompétitifs. Notre volonté est d’accélérer, en utilisant le levier supplémentaire des acquisitions. Nous sommes ravis d’avoir pu constituer un nouveau tour de table avec Latour Capital et BPI France qui nous permettra de continuer à bien gérer la qualité de nos services apportés à nos clients et d’accélérer notre plan d’acquisitions. »

Philippe Leoni, Associé fondateur chez Latour Capital, commente : « Dès nos premiers échanges, nous avons été impressionnés par la pertinence du modèle adopté par Sogetrel et la qualité de son management, qui a brillamment exécuté un plan de développement ambitieux. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe dans cette nouvelle phase de développement qui s’annonce particulièrement prometteuse ».

Thomas Vatier, Associé chez Quilvest Private Equity, commente : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec une équipe de management très talentueuse qui a su accomplir en deux ans ce qui était attendu en cinq ans et dont la réussite confirme la pertinence de l’investissement initial. Après cette belle aventure, nous sommes ravis de passer le relais à un actionnaire de qualité comme Latour Capital ».

Alexis Guinard, Directeur d’Investissement chez Bpifrance déclare : « Nous sommes très satisfaits d’avoir accompagné Sogetrel dans cette période de forte croissance, à la fois organique et externe. Par notre réinvestissement, nous souhaitons renouveler notre confiance à Xavier Vignon et ses équipes dans cette nouvelle étape de développement, et permettre à Sogetrel d’affirmer davantage son positionnement d’acteur majeur de la transition numérique des territoires ».