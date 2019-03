Cet emprunt vise à accompagner la forte croissance de l’activité et à consolider le développement de la société sur un marché où le mode d’achat des agriculteurs est en pleine mutation.

Créé en 2011 par 3 ingénieurs agronomes et fils d’agriculteurs, Larécolte.fr assure la vente, le stockage, l’organisation de la livraison et le service après-vente d’une sélection de produits en ventes privées ou de manière permanente sur son site internet et sur catalogue.

La société offre une sélection de plus de 2.000 produits répondants aux besoins de l’exploitant, de la ferme, du matériel agricole, de la culture et de l’élevage.