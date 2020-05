À cette occasion, l’équipe GBS, des experts et des membres du Club B4B+ ont présenté les éléments clé de son développement et le fonctionnement de l’outil. Plus de 350 participants ont suivi cet événement qui s’est déroulé par webinaire en raison du contexte sanitaire.

La crise que nous connaissons actuellement souligne, si cela était nécessaire, l’urgence de lutter contre la dynamique d’effondrement de la biodiversité et d’identifier ses causes principales pour avancer vers un modèle de société plus durable. De leur côté, les entreprises et les investisseurs ont besoin de cibles, de scénarios et d’outils pour contribuer à stopper la perte de biodiversité. Ils ont également besoin de partenaires crédibles, pour développer et mettre en œuvre dans la durée leur stratégie. CDC Biodiversité est l’un d’entre eux en contribuant aux développements d’outils nécessaires à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs. En mesurant les impacts des entreprises et des actifs financiers sur la biodiversité à travers les chaînes de valeur, le GBS peut mettre en évidence des actions visant à réduire efficacement les pressions sur la biodiversité. Cet outil de calcul d’impact présente des qualités qui constituent le socle sur lequel tout indicateur d’empreinte biodiversité doit être construit : être exprimé dans une métrique agréée, se positionner à une échelle d’analyse mondiale, représenter la biodiversité dans son ensemble, reposer sur une méthodologie transparente et consensuelle, être capable de rendre compte des efforts accomplis par les entreprises.

« La crise que nous connaissons actuellement souligne encore plus l’urgence de lutter contre la dynamique d’effondrement de la biodiversité et d’identifier ses causes principales pour progresser vers un modèle de société plus durable. L’outil Global Biodiversity Score porte précisément l’ambition de mesurer nos impacts pour mieux les réduire » Marc Abadie, président de CDC Biodiversité.

CDC Biodiversité est une entreprise dont l’activité est entièrement dédiée à la biodiversité, depuis sa création en 2007. Elle pilote pour le compte de tout maître d’ouvrage, collectivité et entreprises des actions volontaires ou réglementaires de restauration et de préservation de la biodiversité ainsi que de gestion d’espaces naturels terrestres et marins. CDC Biodiversité développe des leviers économiques afin de financer des actions favorables à la biodiversité. Que les leviers soient réglementaires (par l’application de la séquence Éviter Réduire Compenser), volontaires (par le programme Nature 2050) ou qu’ils mobilisent l’utilisateur des services fournis par la nature, les actions engagées par CDC Biodiversité relèvent de solutions fondées sur la nature. CDC Biodiversité met en place de nouveaux instruments permettant de concilier développement économique et biodiversité.