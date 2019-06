Un groupe d’investisseurs et d’entrepreneurs internationaux a annoncé le lancement d’un fonds de dotation pour le climat, baptisé Climate Endowment, qui constituerait une réponse urgente à la crise climatique et au tollé suscité par les électeurs européens en faveur d’une révolution verte.

L’objectif du Climate Endowment est de permettre aux investisseurs institutionnels d’allouer une plus grande partie de leurs capitaux dans les énergies renouvelables, les nouvelles mobilités et les actifs de technologies propres connexes. Ses initiateurs prévoient d’obtenir des engagements des secteurs public et privé pour atteindre une taille comparable à celle des grands fonds de dotations américains avec environ 20 à 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il sera lancé à l’automne 2019 avec un siège à Berlin, une ville où se trouvent de nombreuses institutions de recherche et politiques sur le changement climatique.

Ce fonds de dotation pour le climat sera axé sur les investissements illiquides dans des technologies et des modèles commerciaux durables et commercialement viables, ce qui se traduira par une forte réduction des émissions mondiales de CO2.

Il investira dans les champions de la révolution industrielle verte, à l’intersection des secteurs de l’énergie, des transports, de la finance, de l’agriculture, de l’IA / informatique, de l’éducation et de la santé et de la transition économique. Son objectif est de fournir une solution attrayante aux fonds de pension et aux compagnies d’assurance de l’Union européenne (UE) pour investir dans cet ensemble, jusqu’ici par eux, en grande partie inoccupé et dans les limites de leur tolérance au risque habituelle.

« La vague changeante de l’opinion publique sur la protection du climat a atteint une masse critique - les récentes élections européennes, ainsi que les manifestations sans précédent du ’Vendredi pour l’avenir’, ont clairement montré la nécessité d’une révolution verte », a déclaré Jochen Wermuth, fondateur de Wermuth Asset Management GmbH et initiateur de la Climate Endowment. « Je pense que le monde des investisseurs n’a jamais eu autant le temps d’agir et d’initier ce changement ». Mariana Bozesan, co-fondatrice et membre du conseil d’administration d’AQAL AG, membre à part entière de l’International Club of Rome, déclare : « La mission de l’AQAL est : la mise en œuvre des ODD des Nations Unies dans les limites planétaires. Il ne reste que onze ans pour réaliser l’Agenda 2030 et nous sommes convaincus que la transformation est réalisable. La dotation pour le climat est le tremplin le plus important à ce jour. »

Les dernières élections européennes ont confirmé que de plus en plus de citoyens européens demandent une accélération de cette transition vers un monde plus respectueux des hommes et des femmes et de leur environnement et une économie moins intensive en carbone. Ce message fait écho à un double constat : presque aucune ressource institutionnelle n’est allouée pour financer la transition, alors que la plupart des fonds de pension affichent des rendements modestes sur leurs portefeuilles d’investissement.

À cet égard, il est logique de se demander pourquoi, au cours des dernières décennies, les importants fonds de dotations américains ont généré des rendements d’environ 12% par an en moyenne contre 6% pour les fonds de pension ou les compagnies d’assurance de l’UE. Cela est dû en grande partie à leur style d’investissement ; à savoir investir à long terme, principalement dans des actifs illiquides et dans des classes d’actifs alternatives, tout en prenant des risques sur actions. Les fonds de pension et d’assurance de l’UE, soumis à « Solvabilité II » et à d’autres réglementations prudentielles, ne sont pas autorisés à investir de cette manière et n’ont souvent pas le personnel nécessaire pour effectuer de tels investissements. Par conséquent, au cours des 15 dernières années, leurs rendements moyens ont été nettement inférieurs à ceux des grands fonds de dotations américains, ce qui a nui de plus à leur capacité d’obtenir les rendements requis pour financer leurs engagements de retraite dans un environnement de taux d’intérêt presque nul.

Les initiateurs et fondateurs du Climate Endowment sont :

Wermuth Asset Management GmbH (WAM), conseiller en investissement et en investissement familial

AQAL AG, un immeuble multi-familial basé à Munich et un constructeur intégré

Jochen Wermuth, investisseur impact, principal de WAM et membre du comité des investissements de KenFo, le véhicule allemand de financement du stockage des déchets nucléaires, doté de 24 milliards d’euros.

Markus Bodenmeier, co-fondateur d’AQAL AG, entrepreneur en série devenu un investisseur intégral (investisseur) investissant particulièrement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Patrick Horend, ancien investisseur en situations spéciales et gestionnaire de risques au Abu Dhabi Investment Council, l’un des principaux fonds souverains et investisseur à fonds de capital

Ils sont soutenus par un groupe important de conseillers, de partenaires potentiels et de membres du conseil de surveillance :