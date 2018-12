La société EVOTION, numéro 1 en France de l’organisation d’évènements technologiques (robots d’accueil, humanoïdes, animations de réalité virtuelle) pour les salons, séminaires et agences de communication, lance une émission d’obligations de 200.000€ via la plateforme obligataire Investbook.

Créée en 2013, la société connait une forte croissance et ambitionne un développement d’envergure sur le marché naissant de la robotique professionnelle de services. L’émission obligataire de la société EVOTION vise à allonger la maturité de sa dette et à diversifier ses sources de financement en complément de ressources bancaires en place.

La société EVOTION s’appuie notamment sur sa société sœur intégrée au Groupe Joorney, Hease Robotics, joint venture industrielle de conception et fabrication de robots ayant récemment lancé le premier robot mobile Heasy avec borne de paiement intégré. Cette nouvelle application connait une forte demande sur le marché en pleine mutation du service et de la fidélisation des visiteurs et des consommateurs dans des lieux tels que les gares, les aéroports et les centres commerciaux.

A propos d’EVOTION :