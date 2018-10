Après une première émission d’obligations réussie en 2016, le Groupe Cabinet IENA lance une seconde tranche obligataire de 150.000€ via sa filiale historique IENA CONSULTING.

Spécialisée dans le conseil et l’intégration de progiciels dédiés au pilotage de la performance financière des grandes entreprises, IENA CONSULTING poursuit son développement sur le marché de l’Enterprise Performance Management. Cet emprunt lancé via la plateforme obligataire Investbook vise à soutenir son programme de R&D sur des solutions d’analyse prédictive et d’intelligence artificielle appliquées à la gestion de la masse salariale des entreprises.

A propos de IENA CONSULTING :