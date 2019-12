Spectrum est une nouvelle Place de Marché inédite en Europe qui permet de traiter sur des produits dérivés listés. Avec une technologie de pointe, Spectrum constitue une véritable innovation technologique : les investisseurs français - privés et professionnels - ont dorénavant la possibilité d’accéder aux marchés financiers 24h/24, 5j/7.

Cette nouvelle Bourse est destinée aux émetteurs et aux brokers de l’Union Européenne, qui peuvent ainsi proposer à leurs clients des produits cotés avec effet de levier négociables 24h/24, 5j/7 : ce sont les turbo24. Spectrum a reçu l’agrément de la BaFin en tant que MTF conformément à la directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers MiFID2. Spectrum est filiale à 100% du Groupe IG, membre du FTSE 250.

Les Certificats Turbos à effet de levier « turbo24 », produits très populaires auprès des investisseurs actifs français, sont exclusivement disponibles sur Spectrum. Les turbo24 couvrent actuellement de nombreux indices, devises et matières premières. Toutes les banques émettrices de produits structurés ont désormais la possibilité de faire coter sur Spectrum leurs propres instruments financiers.

Les premiers chiffres permettent à Spectrum d’envisager son avenir avec ambition : au mois de novembre 2019, second mois d’activité de trading sur Spectrum, plus de 5,5 millions de turbo24 y ont été échangés, dont 88 % sur les indices, 7 % sur les devises et 5 % sur les matières premières. Les sous-jacents indiciels sont les plus demandés, avec un volume de turbo24 cotés sur le DAX représentant 33 % du total, suivi du S&P 500 avec 19 % et le Dow Jones avec 10 %. La part de transactions effectuées entre 17h30 et 9h00 s’est stabilisée autour de 33 %, ce qui confirme l’attrait des investisseurs pour les outils de trading accessibles 24h/24 et 5j/7 qui sont proposés en exclusivité européenne uniquement sur Spectrum.

Nicky Maan, le CEO de Spectrum a déclaré : « Nous avons développé notre nouvelle Bourse en gardant constamment à l’esprit les attentes des acteurs de marché pour des instruments toujours plus sophistiqués et un trading plus transparent. Spectrum propose pour la première fois au sein de l’Union Européenne une cotation 24h/24 grâce à une technologie de pointe. C’est pourquoi nous souhaitons étoffer l’offre des Certificats Turbos à effet de levier (turbo24) en permettant aux émetteurs, aux brokers ainsi qu’aux investisseurs actifs français de bénéficier de plus d’efficacité et de modernité, tout en conservant les avantages inhérents au trading sur une Place Boursière traditionnelle. Nous sommes en discussion avancée avec plusieurs brokers, et depuis peu, avec la grande majorité des principaux émetteurs en Europe, qui s’intéressent beaucoup à Spectrum. Nous commençons à construire des partenariats clés pour Spectrum en France. »

Cette nouvelle Place MTF a été conçue dans le but de fournir une connexion hi-tech aux brokers et propose des tarifs particulièrement compétitifs par rapport à ceux du marché existants. Le carnet d’ordres de Spectrum est transparent. Les ordres restent anonymes mais les informations pré-trade et post-trade sont rendues publiques. La plateforme boursière permet un règlement bilatéral entre les membres, les turbo24 sont réglés au sein de Clearstream.

Les membres de l’équipe de direction de Spectrum sont issus de l’industrie du trading et des dérivés. Ils combinent l’expertise des marchés avec la connaissance des investisseurs français et de leurs brokers.