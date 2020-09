Sagard NewGen investira des montants entre 10 et 50M€ par opération, en majoritaire ou minoritaire, pour financer la stratégie de croissance de sociétés (chiffre d’affaires allant jusqu’à 150Me) qui ambitionnent de devenir leaders de leur marché et qui partagent un ADN d’innovation et de durabilité.

Ce fonds est lancé et sera dirigé par trois associés : Bérangère Barbe, Agnès Huyghues Despointes qui officiaient déjà en tant qu’Associés dans le fonds MidCap, et Guillaume Lefebvre, qui rejoint l’équipe en provenance de Keensight Capital.

Fort de l’expérience cumulée depuis 20 ans par Sagard, Sagard NewGen apportera aux équipes de management un accompagnement sur-mesure, une expertise métier reconnue et un écosystème à forte valeur ajoutée et à portée internationale avec une présence à Paris, Montréal, Toronto et New York. La plateforme Sagard permet aux équipes de management de bénéficier des services d’experts sectoriels et métier, à leur disposition pour accélérer leur croissance ou répondre à des problématiques spécifiques telles que les enjeux de performance commerciale de structuration d’équipes managériales, de cybersécurité ou d’accès à de nouvelles géographies, notamment l’Amérique du Nord.

Jocelyn Lefebvre, président de Sagard SAS déclare : « Sagard a accompagné depuis 20 ans de très belles histoires de croissance et a mis à disposition des équipes de management des réseaux de qualité qui ont permis à nos sociétés de réaliser leur potentiel, notamment à l’international. Sagard NewGen entend s’appuyer sur cet héritage pour accompagner les nouveaux leaders de la santé et de la technologie, deux secteurs d’avenir. Nous sommes ravis, à l’occasion de cette diversification, d’accueillir Guillaume Lefebvre qui consolidera l’expertise IT de l’équipe. »

Les Associés de Sagard NewGen déclarent : « Nous restons fidèles à l’ADN de Sagard avec une philosophie d’investissement proche de l’actionnariat familial tout en adaptant notre approche aux enjeux d’aujourd’hui exigeant des entreprises une capacité d’adaptation permanente et une responsabilité accrue quant à leur impact sur la société et l’environnement. Sagard NewGen aura pour vocation d’identifier et d’accompagner des sociétés s’inscrivant dans la durée et ayant opté pour des stratégies de croissance responsable, en mettant à leur disposition notre écosystème international et très opérationnel. Nos secteurs d’investissement cibles en découlent naturellement : la Santé et la Prévention et la Technologie qu’elle soit purement digitale ou qu’elle innerve l’industrie de pointe. Nous sommes enfin convaincus qu’être spécialisés permet d’être un meilleur partenaire, grâce à nos expertises et expériences mises au service des équipes que nous accompagnons. »