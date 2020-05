Un fonds réglementé par la FCA (UK) pour cibler les développements immobiliers de luxe en France

M Capital, réglementé par la FCA (Royaume-Uni), qui sera officiellement lancé le 1er juin 2020, développera le marché en fournissant des fonds propres et des ponts pour le développement de projets immobiliers existants et nouveaux en France.

Le capital du fonds sera utilisé de trois manières : premièrement, en fournissant des capitaux propres aux acheteurs pour acquérir des sites immobiliers haut de gamme déjà développés ; deuxièmement, en fournissant des fonds propres aux développeurs pour développer de nouveaux projets internationaux sur mesure ; et troisièmement, en fournissant des financements relais aux développeurs des marchés qui ne disposent pas de l’infrastructure de prêts relais du Royaume-Uni - y compris la France, ainsi que l’Espagne et le Portugal.

Le fonds se concentrera sur les investissements à haut rendement offrant des rendements sur un horizon de trois à cinq ans.

En plus de fournir du financement à des tiers, M Capital servira également de branche d’investissement à Montague Property, basée à Londres. Cette relation permettra à M Capital de financer et de collaborer sur une gamme de développements que Montague Property gérera et, finalement, abandonnera.

M Capital a été créé par le fondateur de Montague Property Thomas Balashev, qui en sera le PDG. Balashev sera soutenu par les promoteurs immobiliers internationaux Dylan Mitchell (chef de l’exploitation) et Mattias Sandvall (chef des investissements) qui apportent leur propre expérience et expertise uniques dans les secteurs de l’immobilier et des services financiers.

L’Afrique du Sud Mitchell est le fondateur de l’agence immobilière internationale Worldwide Property Company, spécialisée dans les immeubles de placement à l’étranger. Avant de fonder Worldwide Property Company, Mitchell était propriétaire de la société de services financiers basée à Londres Somerset Group Ltd, où il était spécialisé dans les investissements et la gestion de portefeuille.

Le Suédois Mattias Sandvall a commencé sa carrière à la banque d’investissement Nordea Bank PLC, avant de créer Sandvall Invest, une société de promotion immobilière basée à Londres, spécialisée dans le secteur de la colocation.

Le lancement de M Capital fait suite à l’annonce, le mois dernier (avril 2020), de l’expansion internationale de Montague Property, y compris des projets d’expansion aux États-Unis (Miami, LA), à Paris et aux Émirats arabes unis au cours des 18 prochains mois.

Thomas Balashev, fondateur et PDG, M Capital a déclaré : « L’éthique de M Capital repose sur l’expérience et la transparence. Notre objectif est de garantir à nos investisseurs l’accès aux meilleures opportunités d’investissement possibles, tout en profitant de la récompense émotionnelle qu’un investissement immobilier réussi offre.

Nous sommes fiers d’offrir une gamme de solutions sur le marché, y compris le financement relais. La France n’a sans doute pas les facilités de financement relais disponibles sur certains autres marchés. Sans pontage financier, tant de visions ambitieuses ne se matérialisent pas ; nous travaillons donc à ajouter de la valeur en apportant du capital et en débloquant la croissance sur le marché français. »

Dylan Mitchell, COO, M Capital a déclaré : « La nature polyvalente du fonds signifie que nous pouvons non seulement profiter des différentes opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent, mais également fournir une flexibilité beaucoup plus grande pendant la période de COVID-19.

Nos liens combinés avec les principaux agents immobiliers et promoteurs immobiliers du monde entier permettent d’accéder aux opportunités de développement immobilier les plus intéressantes du monde et de les saisir. »

Mattias Sandvall, CIO, M Capital a déclaré : « Les marchés recommençant lentement à bouger, le lancement de M Capital n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

Thomas, Dylan et moi-même avons des compétences complémentaires, des valeurs fondamentales alignées et des réseaux combinés ingénieux. L’équipe de M Capital, ainsi que les fondateurs, ont une expérience considérable des projets de développement rentables ainsi que de la gestion d’actifs. »