Un certain nombre de jeunes entreprises innovantes éprouvent des difficultés sérieuses à trouver des financements lorsqu’elles souhaitent adresser les marchés de la Défense. Ces faits ont notamment été confirmés par le Délégué général pour l’armement, Joël Barre, en juillet 2021 lors d’une audition parlementaire en parlant alors de « frilosité bancaire ». Dans ce contexte, France Angels a échangé ces derniers mois avec nombre d’acteurs impliqués sur le sujet, dont des entrepreneurs de la défense, le groupe de travail de stagiaires de l’École de Guerre qui a étudié cette question, le GICAT, en s’appuyant sur le rapport des députés Jean-Louis Thiériot et François Ballet-Blu, co-rapporteurs de la mission sur le financement de la base industrielle et technologique de défense.

Ainsi, après évaluation par nos équipes d’experts et nos partenaires, France Angels a décidé de soutenir la création de « Défense Angels », réseau de Business Angels dédié à ce secteur, ainsi que d’une société d’investissement de Business Angels (SIBA), ces deux structures étant destinées à accompagner et à financer des jeunes entreprises duales, multisectorielles, souhaitant se développer particulièrement dans la défense.

Le lancement de ces structures de financement sera marqué par un événement organisé le 26 octobre prochain à 18h à l’Innovation Defense Lab du Ministère des Armées (Paris 15ème), afin d’en présenter les objectifs et l’organisation.

La création de ce réseau aura pour finalité de :

1. Combler et de compléter les demandes de financement d’entreprises duales à fort potentiel ;

2. Proposer à toute personne disposant d’une épargne et souhaitant contribuer à l’effort de défense, des structures diversifiées lui permettant d’investir dans des entreprises innovantes ;

3. Soutenir un secteur souverain indispensable à l’autonomie stratégique de notre pays ;

4. Accompagner les acteurs institutionnels et industriels afin de détecter des innovations d’intérêt pour la Défense.

Agissant aux étapes « d’amorçage » et de « pré-amorçage », les véhicules d’investissement « Défense Angels » seront parfaitement complémentaires des outils que le Ministère des Armées a déjà développés, tels le programme RAPID, le Fonds DefInvest et le Fonds Innovation Défense.

Alors que les Français ont épargné plus de 200 milliards d’euros durant la pandémie de la COVID-19 et dans un contexte de regain des crises et des tensions internationales, « Défense Angels » permettra à tout citoyen qui souhaite investir son épargne dans un secteur à impact, de le faire en soutenant des entrepreneurs au service de la défense nationale, dont les Français ont majoritairement une image positive. Participer au réseau « Défense Angels » serait de ce fait un engagement citoyen autant que financier.

Paris, le 15 octobre 2021

Guy Gourevitch

Président d’honneur de France Angels