Avec leur équipe, Pascal Hervé et Jacques Le Pape apportent à leurs clients leur expérience et leur savoir-faire dans trois domaines d’activité : le M&A, les levées de fonds sur des projets innovants / industriels et les « situations spéciales » / restructurations financières.

Ceres Partners une banque d’affaires au profil entrepreunarial

Avant de créer Ceres Partners, Pascal Hervé avait co-fondé Barber Hauler Capital Advisers en 2009 dont il était Associé et Directeur Général et avait conduit son développement jusqu’à l’été 2022. Au cours des dernières années, Pascal a couvert un grand nombre d’opérations de restructurations financières : conseil de Latécoère, conseil des actionnaires de CGG, conseil des fonds souverains d’Arc International, conseil des créanciers obligataires de Solocal lors de sa recapitalisation de 2020. Pascal a également récemment travaillé pour Eramet sur la cession de la raffinerie de Nickel de Sandouville rachetée par Sibanye-Stillwater et pour Poclain sur la réorganisation actionnariale du groupe et de sa structure de financement.

Jacques Le Pape quant à lui avait rejoint Barber Hauler Capital Advisers en octobre 2019 avant de co-fonder Ceres Partners. Il a travaillé aux côtés de différents Ministres, dont Christine Lagarde à Bercy de 2007 à 2011, avant de rejoindre Air France KLM comme secrétaire général du groupe. Jacques dispose donc d’une grande expérience en matière de gestion de dossiers complexes et de situations spéciales ainsi que de compétences éprouvées en matière de fusions-acquisitions. Jacques a récemment conseillé le FCDE dans l’acquisition de Bertin Technologies, le consortium de reprise du groupe Corsair qui a connu des difficultés pendant la période de Covid ou encore Verkor, le pionnier français de fabrication de batteries, dans sa levée de fonds série B.

Deux associés aux expériences complémentaires

Au cours de l’année dernière, Pascal et Jacques ont été conjointement les conseils de Safran dans l’acquisition de l’activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales, les conseils d’’Atream dans l’opération de restructuration de Pierre et Vacances (première opération de conversion de PGE et premier cas d’application de l’ordonnance sur les restructurations) et les conseils des prêteurs obligataires dans l’opération liée à l’entrée d’ACE au capital et au refinancement de Figeac Aero.

Pascal et Jacques sont des banquiers d’affaires expérimentés qui bénéficient d’une forte capacité d’origination. Un des atouts de Ceres partners repose sur l’engagement en première ligne des Associés Fondateurs sur les projets confiés par des investisseurs institutionnels ou privés, et par des groupes industriels.

« Nous sommes fiers et heureux de lancer Ceres partners. Nous partageons tous les deux la même vision du métier de conseil en Corporate Finance et de la relation avec nos clients. Nous sommes convaincus qu’il y a de la place pour un nouvel acteur sur le marché français. Nous avons pour ambition de positionner Ceres Partners parmi les acteurs qui comptent sur les opérations complexes » soulignent Pascal Hervé et Jacques Le Pape.

Ceres Partners a vocation à intervenir sur des situations de place y compris en co-mandat pour apporter son expertise et sa compréhension du contexte, par exemple en complément de banques d’affaires internationales. Ceres Partners accompagne déjà plusieurs clients, dans la continuité des opérations réalisées au cours des dernières années, et dispose déjà d’un portefeuille de 6 mandats actifs.

Biographies :

Pascal Hervé,47 ans, affiche plus de 24 ans d’expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, avec une grande diversité de transactions (opérations minoritaires ou majoritaires, joint-ventures, carve-out, offres publiques amicales et hostiles, levées de fonds, spin-off, etc.) et dans celui des opérations complexes / situations spéciales (pour les sociétés, les créanciers ou les actionnaires). Il est intervenu dans de nombreux secteurs, notamment dans l’Industrie avec un accent particulier dans l’Aéronautique, l’Energie, les Services notamment Technologiques et Informatiques, et le secteur des Jeux. Avant de créer Ceres Partners, il était Associé, Directeur Général et co-fondateur de Barber Hauler. Il avait précédemment passé 10 ans au sein d’UBS Investment Bank en tant que conseil auprès des institutions financières à Londres, puis à Paris. Pascal Hervé est diplômé de l’ESCP Business School avec une spécialisation en finance.

Jacques Le Pape, 57 ans, cumule de larges années d’expérience dans le M&A et les opérations complexes dans des secteurs variés, avec une connaissance particulière de l’aéronautique et des secteurs industriels. Avant de co-fonder Ceres Partners Jacques Le Pape était associé chez Barber Hauler. Il continue d’exercer en parallèle ses fonctions de Président du conseil d’administration de la CCR (depuis 2021) et de Président du conseil de surveillance du Fonds Grec des participations (depuis 2016). Auparavant Jacques Le Pape a été le directeur financier du Fonds Mondial (lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme) à Genève. Il a occupé les fonctions de Secrétaire Général d’Air France KLM et a été de 2007 à 2011 directeur adjoint du cabinet et conseiller de Christine Lagarde, Ministre de l’Économie et des Finances. Jacques est inspecteur général des finances, ancien élève de de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, actuaire et diplômé de l’école d’Économie de Paris (DEA)