Aviva France, acteur majeur de l’assurance en France, se félicite de la création du pôle et compte renforcer ainsi son positionnement d’acteur de référence dans le financement de l’économie réelle.

Mark Versey, Directeur du pôle AIRA : « Je suis très heureux de mener l’expansion de nos activités d’actifs réels avec une équipe formidable déjà en place et de solides expertises en matière de produits. Ce nouveau pôle nous permettra d’être encore plus réactifs et pointus dans les réponses apportées à nos clients, notamment sur le marché français. Notre développement sur le marché des actifs réels à l’échelle internationale est une priorité Aviva Investors. »

Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué Aviva France, en charge des activités Vie : « Aviva France a considérablement renforcé ses investissements en actifs réels au cours des cinq dernières années et soutient avec enthousiasme la création de ce pôle. Aviva Investors Real Assets répondra aux attentes, de plus en plus nombreuses, de nos clients en assurance et à ceux de notre filiale de gestion d’actifs, Aviva Investors France. En rassemblant toutes ses expertises en actifs réels à travers l’Europe, Aviva Investors devient un des leaders européens de ce marché. »

Ce nouveau pôle Aviva Investors Real Assets est mené par Mark Versey, avec des équipes qui seront essentiellement basées au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Il réunira 300 collaboratrices et collaborateurs qui étaient précédemment répartis dans différents départements. Le pôle Aviva Investors Real Assets ambitionne de lancer prochainement des fonds pan-européens d’actifs réels d’envergure.

Aviva Investors détaillera la feuille de route du pôle Aviva Investors Real Assets en début d’année 2019 lors d’un événement à Paris qui réunira clients et apporteurs.