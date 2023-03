Après avoir franchi la barre symbolique des 300 millions d’euros d’encours sous gestion fin 2022, Elevation Capital Partners, la société de gestion du Groupe Inter Invest, poursuit son développement et annonce en partenariat avec FoodXpert, le lancement d’un nouveau fonds de capital investissement spécialisé sur le secteur du « Food & Beverage », un secteur encore peu adressé par les professionnels du Private Equity en France.

Dans la continuité du FPCI Food Invest, fonds de capital investissement spécialisé sur le secteur du Food & Beverage lancé fin 2020, Elevation Capital Partners et son partenaire stratégique, FoodXpert, proposent un deuxième millésime : le FPCI Food Invest II, selon la même stratégie d’investissement.

Une stratégie d’investissement ciblée sur un secteur en pleine mutation et accélération en partenariat avec un expert du secteur

Le FPCI Food Invest II, classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), a pour objectif d’investir dans des sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’industrie alimentaire et des boissons, le « Food & Beverage », en France et en Europe (y compris en Suisse) : seront notamment adressés par la stratégie du Fonds : la restauration, la distribution et l’e-commerce, la production alimentaire et de boissons, le B2B, la Food Tech, etc...

Ce secteur, qui connaît une profonde mutation en raison de changements importants dans les habitudes des consommateurs, est marqué par 4 principaux piliers : demande croissante de transparence et de traçabilité des produits, recherche d’un meilleur rapport qualité-prix et essor des régimes spécifiques, démarche éco responsable et transformation digitale.

« Nous sommes fiers de lancer le FPCI Food Invest II, deuxième opus de notre stratégie d’investissement thématique focalisée sur le secteur du Food & Beverage. Cette nouvelle étape confirme le succès commercial de notre premier fonds. Les investissements réalisés reflètent selon nous parfaitement nos convictions sur ce secteur en pleine évolution fortement marqué par de nouvelles habitudes de consommation (mobilité, digitalisation de l’expérience client, repas en livraison, recherche d’aliments de meilleure qualité, approche éco-responsable, éthique…). Nous sommes persuadés de la pertinence de cette stratégie différenciante, d’ailleurs encore très peu adressée par les professionnels du Private Equity en France. » Guillaume Donnedieu de Vabres, Partner d’Elevation Capital Partners & Marc EL ASMAR, Co-founder de FoodXpert.

Ce partenariat stratégique avec FoodXpert permet à la Société de Gestion, d’une part, d’augmenter son panel d’opportunités d’investissement, d’approfondir ses analyses sur les potentiels de développement de ces opportunités, et d’autre part, de s’appuyer sur un expert du Food & Beverage dans le suivi et l’accompagnement de ces cibles.

Un fonds éligible au dispositif de l’apport-cession

Le Fonds est éligible au dispositif de l’article 150-0 B ter du CGI permettant (sous certaines conditions), en cas de cession des parts/actions d’une entreprise par une société holding, de bénéficier au travers d’un réinvestissement dans le Fonds (remploi des produits de cession) d’un report d’imposition de la plus-value résultant de la cession de ces titres.

Cet avantage fiscal pourra être obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’un blocage des fonds pendant la durée de vie du Fonds.

Un process de souscription full digital

Dans la lignée de sa stratégie historique, le Groupe a souhaité simplifier au maximum la souscription au FPCI Food Invest II en offrant une expérience totalement digitale aux investisseurs. Ces derniers peuvent effectuer toutes leurs démarches depuis leur espace investisseur sécurisé sur www.inter-invest.fr .