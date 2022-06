Dans le contexte de remontée des taux d’intérêts, le fonds permettra de capter la prime de crédit, offrant un rendement attractif et stable de 5,4 %* brut de frais en dollars US, une première en France, avec une duration inférieure à 3 ans.

Ce fonds permettra d’investir aux côtés des clients d’UBS La Maison de Gestion dans un portefeuille concentré (30-40 émetteurs). Il sera composé de 70% d’obligations d’entreprises américaines de qualité « Investment Grade » et de 30% d’obligations américaines à haut rendement. En outre, il intègrera une dimension ESG avec un faible score « risque carbone » selon Sustainalytics, et n’aura aucune exposition aux énergies fossiles.

Daniel Dolan, fondateur et membre dirigeant de Dolan McEniry Capital Management, déclare : « Les investisseurs sont confrontés à des décisions difficiles en matière d’allocation obligataire en 2022, ce qui crée des opportunités jamais vues depuis 40 ans. Le plus important lorsque vous détenez une obligation est de percevoir vos intérêts et de récupérer votre nominal lorsque l’obligation arrive à échéance ».

Jérôme Orbey, Directeur des Investissements chez UBS La Maison de Gestion, déclare : « Nous proposons avec ce partenariat une opportunité d’investissement sur une sélection d’obligations américaines de qualité offrant un rendement que l’on ne trouve pas sur les marchés européens, remboursées à un horizon adapté aux investisseurs privés de 3 ans et demi. »

Julien Froger, Managing Director Distribution EMEA, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir pu créer un lien de confiance entre UBS La Maison de Gestion et notre partenaire Dolan McEniry. Nous sommes convaincus que ce fonds rencontrera un grand succès. Il offre une réelle diversification obligataire et est géré par une équipe expérimentée qui a déjà fait ses preuves au cours des phases de remontée de taux, sans jamais connaître de défaut. »